Ce petit clavier reprend les principaux raccourcis de Photoshop

Adobe Photoshop est un logiciel très complet, et de fait assez difficile à appréhender. Celles et ceux qui l'utilisent régulièrement connaissent un certain nombre de raccourcis. Voici un clavier dédié qui pourrait simplifier grandement le travail.

Si vous avez l’habitude de jouer aux jeux vidéo sur ordinateur, vous connaissez très certainement les possibilités de personnalisation offertes par les claviers mécaniques. Sur les modèles relativement haut de gamme, on retrouve souvent des pads dédiés aux macros. Ceux-ci permettent aux utiliser d’assigner des fonctions différentes à certaines touches, selon leurs préférences et selon le jeu auquel ils jouent. Il est tout à fait possible d’en profiter dans une utilisation professionnelle… Voici un clavier dédié à Photoshop.

Ce petit clavier est dédié aux raccourcis de Photoshop

Si vous utilisez Photoshop de manière intensive, que vous soyez un professionnel de la retouche photo ou non, vous connaissez très certainement un grand nombre de raccourcis clavier. Mais ce clavier pourrait vous intéresser. Créé par 3dDecors, ce clavier reprend pour beaucoup la barre d’outils de Photoshop, en la transposant en touches parfaitement fonctionnelles. Les touches sont ainsi dédiées à des fonctions individuelles de la barre d’outils. Et l’on retrouve aussi deux boutons façon potentiomètre, à personnaliser à loisir.

De quoi vous faire gagner du temps dans vos retouches

Avec ce clavier dédié, vous n’aurez plus à taper les diverses touches nécessaires à chaque raccourci. Les débutants comme les utilisateurs les plus aguerris gagneront un temps précieux, et pourront s’éviter certaines peines. Et la personnalisation est sans fin. Vous aurez ainsi l’occasion d’adapter ce clavier à vos usages. Le clavier est vendu 100$ sur la boutique Etsy de 3dDecors. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas. Et qui sait, peut-être même cet accessoire pourra-t-il vous permettre de vous réconcilier avec Photoshop.