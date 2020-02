Ce petit capteur dopé à l’IA peut prévenir les crises cardiaques

Avec les wearables et la miniaturisation toujours plus impressionnante de nos composants électroniques, c'est toute la médecine et le domaine de la santé qui se modernise. Un minuscule capteur, par exemple, est aujourd'hui en mesure de prédire un problème cardiaque.

Nos smartwatches sont aujourd’hui plutôt douées dans la détection des problèmes cardiaques. Elles peuvent en tout cas avertir leur porteur que quelque chose n’est pas normal. Et c’est une très bonne chose dans la mesure où ce genre de souci est malheureusement trop souvent constaté, et pris en charge, trop tard. Vous avez très probablement déjà lu ici ou là l’histoire d’untel ou unetelle qui a eu la vie sauve grâce à sa montre connectée. Et s’il y avait plus discret pour ce faire ?

Ce capteur détecter les problèmes avant qu’il ne soit trop tard

Si les smartwatches sont effectivement capables de beaucoup de choses, leur adoption reste encore assez limitée. Pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles reste que la montre connectée n’est pas toujours très folichonne, il faut l’avouer. Des scientifiques de University of Utah Health et VA Salt Lake City Health Care System ont mis au point un capteur à porter directement sur soi propulsé par l’intelligence artificielle. Celui-ci est en mesure de prévenir à l’avance d’une éventuelle crise cardiaque. Suffisant pour agir avant qu’il ne soit vraiment trop tard.

grâce notamment à la puissance de l’intelligence artificielle

Selon Josef Stehlik, l’un des auteurs de cette étude : “être en mesure de détecter les changements au niveau cardiaque rapidement et suffisamment tôt permettra aux professionnels de santé de prendre les mesures adéquates avant qu’une hospitalisation soit nécessaire, évitant par la même occasion une aggravation.” Le capteur transmet les données qu’il récupère en continu directement au smartphone auquel il est appairé via Bluetooth. Ces données sont ensuite transmises à une plate-forme d’analyse mise au point par PhysIQ. Celle-ci utilise l’intelligence artificielle pour établir sa norme saine et à partir de là, alerter dès le moindre écart significatif. Pour l’heure, selon les premiers tests réalisés, ce système affiche une précision d’environ 80% pour les cas nécessitant une hospitalisation. L’ensemble peut aussi détecter les problèmes de santé avant 10,4 jours environ avant une nouvelle admission à l’hôpital.