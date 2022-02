Ce paramètre sur iPhone empêche les publicitaires de vous suivre sur le web

Comment utiliser au mieux la fonctionnalité App Tracking Transparency d'Apple pour ne plus être suivi(e) par les applications sur son iPhone.

Nous avons tous déjà vécu ce genre d’expérience plus ou moins effrayante : on passe un bref instant sur un site de vente de chaussures et l’on se retrouve avec des publicités pour des chaussures pendant des semaines sur tous les sites que l’on visite. L’iPhone dispose d’une fonctionnalité qui permet justement de vous protéger de ce comportement. Cette option vient désactiver le tracking publicitaire dans les applications que vous utilisez.

L’App Tracking Transparency d’Apple vous donne davantage de contrôle sur les applications qui peuvent ou non vous suivre ainsi, et comment elles le font. À moins de donner la permission explicite à une app de vous suivre (y compris celles d’Apple), celles-ci ne peuvent utiliser vos données pour vous servir des publicités ciblées, partager vos données de localisation avec les publicitaires ou partager tout autre identifiant avec des tiers. Ce changement – dévoilé pour la toute première fois durant la WDC en juin 2020 et déployé avec la mise à jour iOS 14.5 – a été vivement applaudi par les défenseurs de la vie privée et tout autant critiqué par des entreprises comme Facebook pour qui cela allait clairement impacter les revenus publicitaires.

Cet ajout s’inscrit dans le cadre d’une vaste initiative d’Apple visant à améliorer la transparence et la vie privée, ce qui, pour le PDG de la marque à la pomme, Tim Cook, est un “droit de l’homme fondamental”. Avec la sortie d’iOS 14.3, les utilisateurs ont commencé à voir des étiquettes de confidentialité informant des catégories de données demandées par une app avant de la télécharger depuis l’App Store.

Voici comment utiliser la fonctionnalité d’App Tracking Transparency pour contrôler quelles apps sont caables de vous suivre.

Comment désactiver le tracking sur les nouvelles applications

Lorsque vous téléchargez et ouvrez une nouvelle application, vous avez des notifications vous demandant si vous souhaitez laisser l’app suivre votre activité sur les apps et sites d’autres sociétés. Vous verrez aussi des informations concernant ce que l’app va suivre. Vous pouvez tapoter sur “Demander à l’app de ne pas suivre mes activités” pour empêcher cela ou “Autoriser”.

Vous pouvez aussi revenir sur votre décision en allant dans Réglages > Confidentialité > Suivi et en désactivant Autoriser les demandes de suivi des apps. Cela signifie que les applications qui tentent de vous demander votre permission en seront automatiquement empêchées et sauront que vous avez refusé qu’elles vous le demandent. Et toutes les applications (exceptées celles à qui vous avez déjà donné la permission) seront incapables d’accéder aux informations de votre appareil pour la publicité.

Il est important de noter ici que cela ne signifie pas que les publicités disparaîtront. Vous verrez tout simplement des publicités plus génériques et non plus les paires de chaussures que vous avez regardées il y a peu.

Comment désactiver le suivi des apps sur des apps déjà téléchargées

Pour les apps que vous avez déjà téléchargées et qui pourraient avoir la permission de vous suivre, il est évidemment possible de retirer ces permissions ou de les affiner, par application.

Dans Réglages, tapotez sur une app puis tapotez pour désactiver Autoriser le suivi. Ou allez dans Réglages > Confidentialité > Suivi et tapotez pour activer ou désactiver sur chaque app dans la liste des apps qui ont demandé à pouvoir vous suivre.

Tous les développeurs d’applications doivent désormais obtenir votre permission pour vous suivre. Si Apple apprend qu’un développeur suit des utilisateurs qui ont demandé à ne pas l’être, il devra soit mettre à jour les informations de son application, soit accepter d’être rejeté de l’App Store.

Apple est convaincu que de telles fonctionnalités de vie privée sont importantes pour ses produits. Tim Cook avait déclaré que tout ceci était aujourd’hui mis en place parce que, dans la mesure où le business model de la firme de Cupertino n’est pas bâti sur la vente de publicité, le géant peut se concentrer sur la vie privée.

Et même dans ce cas, il est important de bien garder à l’esprit que, lorsque vous demandez aux apps de ne pas vous suivre, vous empêchez simplement les développeurs d’accéder à votre identifiant Apple pour les annonceurs (IDFA) sur l’iPhone. Les développeurs utilisent cet IDFA pour vous suivre pour les besoins des publicités citées. Refuser l’accès à l’IDFA ne signifie pas non plus que les développeurs ne peuvent pas vous suivre par d’autres moyens…