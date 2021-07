Ce pacemaker peut se dissoudre dans le corps humain

Des chercheurs ont mis au point un pacemaker éphémère, capable d'être absorbé totalement par le corps du patient en 5 à 7 semaines.

La médecine moderne a fait d’énormes grâce aux avancées technologiques. Et tous les domaines peuvent en profiter. Voici aujourd’hui un exemple impressionnant : un pacemaker offrant la particularité de se dissoudre totalement dans le corps humain une fois son office achevé.

Ce pacemaker éphémère peut être absorbé totalement par le corps humain

Parfois, les gens ont besoin de se faire implanter un pacemaker mais seulement de manière temporaire, notamment après une opération cardiaque ou s’ils sont en attente de l’implantation d’un pacemaker permanent. Malheureusement, le problème avec les pacemakers temporaires, c’est qu’il fait les retirer, et cela demande une autre opération de chirurgie, ce qui est risqué et peut entre autre endommager le corps du patient.

en 5 à 7 semaines seulement

C’est pour cette raison que des chercheurs des Universités Northwestern et George Washington ont travaillé à la conception d’un pacemaker temporaire d’un autre genre. Il s’agit là très probablement du tout premier pacemaker éphémère, un appareil offrant l’étonnante particularité de se dissoudre dans le corps après 5 à 7 semaines. Autrement dit, il n’est pas besoin de réaliser une chirurgie supplémentaire pour le retirer du corps du patient.

Les chercheurs affirment que ce pacemaker est totalement biocompatible et qu’il sera absorbé naturellement par les biofluides corporels semaine après semaine. Qu’en est-il des composants alors ? Le corps les absorbera-t-il aussi ? Bien sûr que non. C’est pour cette raison que les chercheurs ont conçu ce pacemaker sans batterie ni fil et autre.

L’appareil est alimenté par des antennes externes qui utilisent des protocoles sans fil similaires à ceux utilisés par les tags RFID. Cela étant dit, il faudra très certainement patienter encore de très longues années avant de pouvoir les voir implantés dans les premiers patients humains. À l’heure actuelle, les chercheurs ont testé avec succès leur design sur des animaux comme des rats. À suivre !