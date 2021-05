Ce nouvel implant cérébral permet d’écrire par la pensée très rapidement

Ce nouvel implant cérébral permet d'écrire par la pensée rapidement, presque aussi rapidement que quelqu'un le ferait sur son smartphone. Et avec une technique finalement assez "simple".

La médecine moderne a fait d’énormes progrès ces dernières années. L’électronique embarquée et la miniaturisation, notamment, offrent des possibilités quasiment infinies. Les implants cérébraux, par exemple, permettent de réaliser un certain nombre d’opérations par la seule pensée. Des innovations encore très jeunes mais de plus en plus prometteuses. Cet implant permet d’écrire par la pensée très rapidement.

Des chercheurs ont mis au point un implant permettant d’écrire par la pensée

L’idée d’utiliser des implants cérébraux pour aider les personnes paralysées à réaliser telle ou telle tâche n’est pas nouvelle mais la réalité ne colle pas toujours avec ce concept. Par exemple, s’il existe effectivement des implants et la technologie de suivi oculaire pour permettre aux grands paralysés de communiquer avec le monde, le processus est extrêmement lent.

à une vitesse proche de la “normale”

Des chercheurs de l’Université Stanford semblent avoir mis au point quelque chose de bien mieux, de bien plus rapide tout du moins. Selon leur étude, les chercheurs affirment que leur système est en mesure de rivaliser la vitesse d’écriture d’un adulte non handicapé. La méthode choisie par les scientifiques utilise notamment la conversion des mouvements de la main depuis l’activité cérébrale en texte.

Dans leur étude publiée sur Nature, les chercheurs expliquent avoir demandé à leur sujet d’imaginer qu’ils écrivaient normalement avec leur stylo sur une feuille de papier et l’activité cérébrale liée à cette activité fut alors traduite par un algorithme chargé de décoder les mouvements ainsi imaginés de la main et des doigts. Et il semblerait que le résultat soit très efficace. Le sujet serait parvenu à atteindre une vitesse d’écriture de 18 mots par minute avec une précision de 94,1 %.

Pour recontextualiser les choses, un adulte normal peut écrire environ 23 mots par minute sur un smartphone. À 18 mots par minute, c’est une vitesse de saisie tout à fait honorable. Difficile, à ce stade, de savoir si cette technologie sera un jour commercialisée mais à l’heure actuelle, les chercheurs multiplient les tests pour évaluer plus précisément encore l’efficacité de leur invention ainsi que sa sécurité, et améliorer encore l’ensemble.