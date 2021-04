Ce nouveau radar spatial au Costa Rica peut suivre les plus petits débris en orbite

Pour étudier l'Espace proche, des radars sur Terre peuvent parfaitement faire l'affaire. Cette nouvelle création au Costa Rica est extrêmement précise. Explication.

Le Costa Rica héberge un nouveau radar spatial géant. Un radar capable de détecter des débris en orbite mesurant pas moins de deux centimètres. Celui-ci a été construit par LeoLabs, une entreprise qui fournit des services de tracking radar commerciaux pour les objets en orbite terrestre basse (OTB, ou LEO en anglais). Le site du Costa Rica a été déclaré pleinement opérationnel moins d’un an après le lancement du chantier. Le PDG de LeoLabs, Dan Ceperley, déclarait qu’il s’agit là du “radar spatial commercial le plus avancé dans son genre”. Un radar capable de détecter un objet de la taille d’une balle de golf à 30 000 km/h.

Ce radar spatial au Costa Rica peut détecter une balle de golf évoluant à 30 000 km/h en orbite terrestre basse

Le radar en question peut garder un œil sur des satellites actifs comme des débris spatiaux, lesquels composent la grande majorité des objets fabriqués par l’homme que l’on peut trouver en OTB. Il y a aussi tous les appareils que les clients de LeoLabs – des opérateurs satellite, des agences de la défense, spatiale ou des autorités, et même des sociétés d’assurance ou des organisations scientifiques – pourraient vouloir suivre à la trace.

Des yeux qui vont devenir absolument vitaux tant l’Espace est congestionné

Les débris spatiaux se sont dangereusement multipliés autour de la Terre ces dernières décennies et le problème va devenir de plus en plus important à l’avenir à mesure que des entreprises privées déploient toujours davantage de satellites. Les débris errant dans l’Espace sont une énorme menace pour l’ISS et toute future mission, habitée ou non. Ce qui explique le besoin d’une entreprise comme LeoLabs. Ed Lu, cofondateur de la société, déclarait récemment que “le principal danger pour les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale a toujours été, aujourd’hui encore, que des débris trop petits pour être détectés par le département de la défense américain viennent perforer la coque.”

Maintenant que le site du Costa Rica est opérationnel, LeoLabs dispose d’une couverture totale de l’orbite terrestre basse avec ses quatre radars en place. L’entreprise a l’intention d’en bâtir d’autres, aux quatre coins du monde, pour être mesure de suivre la moindre activité dangereuse en OTB, ce qui devrait arriver de plus en plus régulièrement dans le futur.