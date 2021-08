Ce minuscule robot évolue dans votre estomac pour délivrer de l’insuline

Un petit robot dans l'estomac pour simplifier la prise d'insuline, c'est l'innovation mise au point par une équipe de chercheurs italiens.

Les robots ont énormément évolué ces dernières années. Toujours plus petits, toujours plus capables, toujours plus mobiles, ils peuvent répondre à des problématiques extrêmement diverses. Dans le monde de l’extrêmement petit, la médecine moderne pourrait les utiliser pour délivrer des médicaments directement dans le corps du patient. C’est ce qu’a réalisé une équipe de chercheurs italiens avec l’insuline.

Les diabétiques, notamment les personnes souffrant de diabète de type 1, doivent vivre avec en s’injectant eux-mêmes régulièrement de l’insuline. Pour certains, cette opération doit être répétée plusieurs fois par jour, ce qui peut être très problématique au quotidien, et plutôt douloureux, bien évidemment. Il semblerait que des chercheurs italiens aient trouvé un moyen de simplifier sensiblement l’opération.

Une innovation qui pourrait transformer la vie des diabétiques

Des scientifiques de la Sant’Anna School of Advanced Studies ont mis au point un robot évoluant à l’intérieur de votre abdomen. Le système est constitué de deux éléments : un distributeur interne d’insuline qui est implanté chirurgicalement dans le patient et une capsule magnétique remplie d’insuline.

Le fonctionnement est assez simple. Chaque fois que vous avez besoin d’insuline, il suffit d’ingérer une capsule. Celle-ci va alors naviguer jusqu’à votre système digestif. Le distributeur, avec l’aide d’aimants, va alors faire positionner la capsule pour pouvoir la percer avec son aiguille rétractable. La capsule poursuit son chemin dans votre système digestif, libérant l’insuline qu’elle contient jusqu’à épuisement de son stock, avant d’être évacuée par voie naturelle.

Le système dispose aussi d’une recharge sans fil, ce qui signifie que les interventions et autres opérations de maintenance devraient être très limitées. Avoir un tel appareil implanté dans son corps peut faire peur, évidemment, mais certains patients diabétiques apprécieraient à n’en point douter une solution moins douloureuse que la piqure chaque fois que nécessaire.