Ce matériau est si dur qu’il ne peut pas être découpé

La Nature regorge de matériaux très intéressants et les sciences modernes ont permis d'atteindre toutes sortes de propriétés très intéressantes. En termes de résistance pure, le diamant est considéré comme le matériau naturel le plus résistant.

Les diamants sont considérés comme l’un des matériaux naturels les plus durs que la Terre puisse fournir. Cela étant dit, avec les bons outils, il est possible de découper un diamant. Des chercheurs de l’Université de Durham et du Fraunhofer Institute ont créé un nouveau matériau synthétique tellement dur qu’il ne peut pas être découpé.

Des chercheurs ont mis au point le matériau Proteus

Ce matériau, baptisé Proteus, est tellement résistant que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les outils fabriqués en métal qui tenteraient de le découper n’y résistent pas. C’est grâce aux coquillages de la mer que Proteus est devenu si résistant. Les chercheurs ont reproduit les sphères en céramique suspendues dans une structure flexible en aluminium. Résultat de l’opération, un matériau seulement 15% aussi dense que l’acier mais suffisamment résistant pour briser les appareils qui voudraient le découper.

Les outils traditionnels sont incapables de le découper

Proteus n’est évidemment pas invulnérable mais il semble en tous les cas suffisamment costaud pour résister aux assauts des outils les plus communs. Selon les chercheurs, Proteus pourrait être utilisé pour créer des équipements de protection nouvelle génération ou même des matériaux de construction sans devoir se reposer sur le métal. Proteus pourrait aussi être mis en place dans des serrures et autres coffres pour améliorer sensiblement la résistance des équipements traditionnels. Voilà qui devrait donner davantage de mal aux voleurs, cambrioleurs et autres personnes malintentionnées. Impossible pour autant de savoir quand Proteus sera commercialisé, ni même s’il le sera un jour. À suivre !