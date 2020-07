Ce gant traduit la langue des signes en anglais en temps réel

L'apprentissage des langues peut aujourd'hui être grandement facilité grâce aux nouvelles technologies. La traduction des langues aussi. Certains appareils font de vrais miracles. Voici un gant qui traduit en temps réel la langue des signes en anglais.

La langue des signes, comme n’importe quelle autre langue, doit être apprise si vous souhaitez pouvoir la comprendre et l’utiliser. Cela étant dit, des chercheurs de la Samueli School of Engineering de UCLA ont mis au point un gant capable d’interpréter les mouvements des doigts des mains effectués dans le cadre de la langue des signes pour les traduire en anglais.

Ce gant traduit la langue des signes américaine en anglais

Autrement dit, avec ce gant équipé, celles et ceux qui utilisent la langue des signes peuvent “parler” à celles et ceux qui ne comprennent pas cette langue. Selon Jun Chen, professeur assistant de bio-ingénierie, “notre espoir est que cela offre un moyen facile aux gens qui utilisent la langue des signes de communiquer avec ceux qui ne signent pas sans avoir besoin de traducteur.” Et de préciser : “De plus, nous espérons que cela pourra aider davantage de personnes à apprendre la langue des signes.”

Pour permettre à celles et ceux qui signent de “parler” à celles et ceux qui ne comprennent pas cette langue

Le concept est relativement simple : les gants embarquent divers capteurs disséminés sur toute la longueur des doigts. Lorsque les doigts bougent, les capteurs détectent les mouvements effectués pour reconstituer le signe en question et traduire ensuite l’ensemble de l’expression en anglais. Cette technologie n’est pas nouvelle mais selon UCLA, leur design est bien moins encombrant que d’autres déjà existants, pour un ensemble bien plus confortable à l’utilisation. De plus, le tout ne coûte que 50$ en matériaux. Un coût qui pourrait être encore revu à la baisse si une production en masse devait être lancée. Et le prototype existant est extrêmement prometteur, il est capable d’interpréter 60 signes de la langue des signes américaine avec une précision de 99%.