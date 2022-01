Ce concept iOS permettrait de savoir pourquoi quelqu’un vous appelle

Aujourd’hui, avec l’avènement des services de messagerie instantanée, les appels téléphoniques en bonne et due forme ont clairement perdu de leur intérêt. Cela étant dit, dans certains cas, ils restent encore très utiles. Toujours est-il que, pour certains, recevoir un appel est désormais devenu “étrange”, a fortiori si l’appel provient d’un numéro inconnu. Ce concept répond à cette problématique.

Cela étant dit, Dan Mall, PDG de Super Friendly, a créé un concept pour iOS qui permettrait à l’appelant de spécifier la raison de son appel. Cela signifie que lorsqu’un appel téléphonique arrive sur votre téléphone, vous pourriez savoir, via un simple affichage texte, pourquoi cette personne vous appelle et décider, le cas échéant, de répondre à cet appel ou non.

Ceci pourrait être très pratique tant pour les appels connus que les appels inconnus. Par exemple, si vous recevez un appel d’un numéro inconnu, celui-ci pourrait indiquer la raison de l’appel et de fait, vous sauriez que ce n’est pas nécessairement un spam ou l’appel d’un standard téléphonique. Imaginons aussi que vous soyez à court de batterie sur votre téléphone et que vous empruntez le téléphone d’un inconnu pour faire savoir à vos proches où vous êtes, pouvoir laisser un message pour indiquer que ce n’est pas un quelconque étranger qui appelle pourrait être pratique.

Un autre cas pratique serait lorsqu’un ami ou un membre de la famille vous appelle, mais que vous êtes occupé(e) à quelque chose. Si l’appel est urgent, celui-ci peut l’indiquer dans la raison de l’appel et vous sauriez alors que vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire pour décrocher.

Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que tout ceci n’est actuellement qu’un concept. Rien ne garantit que cette fonctionnalité intéresse la firme de Cupertino, d’une part, et décide d’en faire une réalité d’autre part. Toujours est-il qu’une telle fonctionnalité pourrait être très intéressante.

That kind of interaction has slightly less friction than a keyboard might, and both outgoing and incoming calls send and receive more context. pic.twitter.com/c46KHIUg58

— Dan Mall (@danmall) January 19, 2022