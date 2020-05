Ce concept d’iPhone pliable fait rêver

Les concepts de smartphones, qu'ils soient réalisés par les marques elles-mêmes ou par des fans, permettent d'offrir un aperçu de ce que pourrait nous offrir le futur. Voici l'iPhone 12 Flip, un concept d'iPhone pliable très réussi.

Si les rumeurs sont avérées, Apple explorerait actuellement dans ses laboratoires l’idée d’un smartphone pliable. Nul ne sait évidemment pour l’heure quelle forme un tel téléphone pourrait avoir, les ingénieurs de la firme de Cupertino ne le savent d’ailleurs probablement pas non plus. Mais en attendant que cet appareil voit le jour, la chaîne YouTube iOS Beta News a préparé une vidéo de présentation dévoilant un concept très abouti d’iPhone Flip.

Ce concept d’iPhone pliable est extrêmement réussi

Plutôt qu’un design qui permettrait de transformer un smartphone en format tablette et vice-versa, la vidéo montre ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone si Apple optait pour une approche similaire à celle employée pour le Samsung Galaxy Z Flip. Et il faut bien reconnaître que le résultat est très abouti, très réussi, très impressionnant même. Seul petit bémol peut-être au niveau de la charnière, une réalisation qui semble assez loin des standards habituels d’Apple.

Un iPhone Flip qui fait rêver

Toujours est-il que l’appareil a de quoi faire rêver. Sur la façade avant, l’écran principal paraît fantastique, semblant offrir une surface d’affichage plus grande, plus longue surtout, que les iPhone actuels. Cela permet d’afficher davantage d’informations, particulièrement lorsque utilisé en mode paysage pour regarder une vidéo, surfer sur le web ou jouer aux jeux vidéo. Ce concept ajoute aussi un petit écran secondaire sur la face arrière capable notamment d’afficher certaines informations provenant de l’Apple Watch. Et l’on imagine très bien que cet écran pourrait être personnalisé avec moult widgets pour répondre aux besoins des utilisateurs. Un concept très, très réussi donc mais malheureusement, il ne s’agit là que d’un concept, tout droit sorti de l’imagination d’un ou plusieurs cerveaux. Jamais ce produit ne deviendra réalité. Il n’y a plus qu’à espérer qu’Apple s’en inspire…