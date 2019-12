Ce concept d’iPhone dispose d’un écran détachable

Dès lors qu'il est question de concept, les designers se laissent complètement aller. Oubliant même jusqu'à la faisabilité technique de leur création. Après tout, un concept ne doit refléter que le champ des possibles, ce que l'avenir pourrait nous réserver...

D’ordinaire, les concepts de smartphone que l’on peut découvrir en vidéo de temps à autre montrent ds appareils purement fictifs, bien loin de pouvoir être fabriqués et opérationnels. Cela étant dit, un concept est une réalisation qui nous fait nous interroger. On se prend alors à se demander : “Et si nous avions effectivement ce genre d’appareil ?” Voilà le genre de questions que vous vous poserez très probablement en regardant la vidéo ci-dessous.

Un concept d’iPhone avec écran détachable

Les concepts ont beau être de purs exercices de style, ils permettent d’encourager l’innovation d’une certaine manière. Aujourd’hui, un concept d’iPhone en particulier a retenu l’attention du web. Alors que nous nous apprêtons à changer de décennie, ce concept nous dévoile une grande variété de possibilités, dont le concept d'”écran détachable”. Plutôt que de simplement replier l’écran, il suffirait de le détacher complètement pour pouvoir s’en servir comme écran secondaire. Une fois les deux attachés ensemble, on se retrouve alors avec un grand écran entre les mains, pour regarder une vidéo plus confortablement par exemple.

Pour profiter d’un grand écran dès que bon nous semble

En plus de cela, le concept évoque aussi la possibilité de transformer son iPhone en un petit notebook, tout en pouvant détacher l’écran secondaire. Si vous regardez attentivement la vidéo ci-dessous, vous trouverez un certain nombre d’idées pour le moins intéressantes, comme l’écran capable de se réparer de lui-même, le smartphone flexible, la recharge de batterie via la seule lumière du Soleil, etc. Bien évidemment, il est inimaginable de pouvoir bénéficier de la moindre de ces fonctionnalités dans les prochains iPhone mais il est toujours bon de suivre ce que les concepts proposent. Cela ouvre souvent la voie à l’innovation. Nul doute que la décennie qui s’annonce va être riche en nouveautés, dans tous les domaines. Affaire à suivre !