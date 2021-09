Ce concept d’Apple TV l’imagine avec un MagSafe pour recharger sans fil la manette Siri

Et si l'Apple TV disposait d'un chargeur MagSafe intégré ? Ce concept serait parfait pour la télécommande Siri Remote.

Les produits Apple sont des produits très élaborés, tant au niveau technique que dans leur design. C’est le cas des produits les plus complexes comme du plus simple des accessoires. L’Apple TV, par exemple, est un petit boîtier diablement efficace dans un foyer. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas possible d’améliorer encore les choses. Voici un concept très intéressant.

Et si l’Apple TV disposait d’un chargeur MagSafe intégré ?

En ce qui concerne les set-top boxes, l’Apple TV a beaucoup à faire valoir. Elle est petite, discrète et peut être facilement dissimulée si besoin est. Ceci étant dit, le design pourrait-il être encore amélioré ? Rien n’est jamais parfait, après tout. C’est la question à laquelle le designer Iván Antón a tenté de répondre en proposant son propre concept d’Apple TV.

Dans sa vision, Iván Antón imagine que l’Apple TV dispose d’une prise murale intégrée directement au boîtier. Cela permettrait à l’Apple TV d’être brancher directement sur une prise électrique murale, évitant ainsi aux utilisateurs de devoir utiliser un câble d’alimentation supplémentaire en sus du câble HDMI nécessaire au boîtier. Cela permet d’offrir une alternative bien plus soignée à la configuration actuelle.

Ce concept serait parfait pour la télécommande Siri Remote

Ceci étant dit, ce qui pourrait bien être l’élément le plus important, et le plus vendeur, serait l’intégration par Iván Antón d’un chargeur MagSafe dans l’Apple TV. En intégrant cette technologie directement dans l’Apple TV, les utilisateurs pourraient recharger sans fil la télécommande Siri Remote. Ce serait aussi parfait pour ranger correctement la télécommande. Et cela éviterait bien des crises pour remettre la main sur cette **** de télécommande que l’on perd tout le temps !

C’est en tous les cas une solution bien plus élégante que le modèle actuel qui utilise toujours cette bonne vieille recharge filaire pour la Siri Remote. Cependant, il ne s’agit là que d’un concept. Aussi réussi soit-il, rien ne saurait garantir que la firme de Cupertino décide de s’engager dans cette voie.