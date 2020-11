Ce cocktail de traitements pourrait être efficace contre des formes agressives de cancer

Si la médecine a fait d'énormes progrès ces dernières années, certaines maladies restent encore malheureusement incurables. Le cancer, par exemple, oppose une farouche résistance aux experts du monde entier.

En matière de lutte contre le cancer, il existe aujourd’hui plusieurs techniques plus ou moins efficaces selon le type de cancer et son développement, notamment. On pourrait citer par exemple la chimiothérapie, le corps du patient se retrouve bombardé de poison pour tenter d’éliminer les cellules cancéreuses. L’inconvénient, c’est que cela cause nombre de dommages collatéraux. L’autre alternative est l’immunothérapie. Le système immunitaire du patient reçoit un sérieux boost pour venir à bout des cellules cancéreuses. Cette autre piste est très prometteuse.

Des chercheurs ont mis au point une combinaison de traitements

Cela étant dit, certaines formes de cancer résistent à ce genre de traitements. C’est le cas par exemple du cancer du sein triple négatif. Mais aujourd’hui, grâce aux travaux de chercheurs du Wyss Institute de Harvard, un cocktail de traitements spécialement conçu dans cette optique pourrait fonctionner contre ce cancer du sein triple négatif. Mieux encore, ce cocktail pourrait aussi permettre de traiter d’autres formes de cancers agressifs et ce d’une manière plus efficace et moins onéreuses.

qui pourraient aider à vaincre certaines formes de cancers agressifs

Le cocktail en question combine la chimiothérapie et l’immunothérapie et vient ajouter un troisième élément, des brins d’ADN synthétiques qui aide à débarrasser le corps du patient des cellules cancéreuses qui pourraient se cacher, réduisant ainsi grandement le risque de rechute. Les premiers tests ont été effectués sur des souris et il s’avère que cette combinaison a boosté la réponse immunitaire de 8%. Toutes les souris qui étaient infectées ont survécu et n’ont subi aucune rechute.

Pour l’heure, il est encore bien trop tôt pour ne serait-ce qu’envisager voir ce traitement proposé au grand public, mais les premiers tests sont déjà engagés, les résultats sont prometteurs, tous les voyants sont actuellement au vert, dira-t-on. Espérons maintenant que cette découverte se révèle effectivement aussi efficace sur l’homme. À suivre !