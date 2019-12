Ce cache d’objectif d’appareil photo indique la température et l’humidité

Les appareils photos numériques, et leurs objectifs, peuvent coûter extrêmement cher. Les professionnels de la photo le savent bien. Il convient alors de prendre grand soin de son matériel. Ce petit accessoire est parfait, et très pratique, dans ce qu'il fait.

Si vous avez dépensé plusieurs milliers d’euros dans des objectifs pour votre appareil photo, vous en prenez soin soin comme la prunelle de vos yeux. Cela passe notamment par les stocker dans un endroit sec et de la poussière. Loin aussi des températures extrêmes. Ceci pour limiter au maximum l’humidité et par conséquent, l’apparition de bactéries et champignons qui pourraient proliférer et venir ruiner vos objectifs. Mais comment être sûr que les conditions sont bonnes ?

Ce cache pour objectif intègre un thermomètre un capteur d’humidité

Si vous souhaitez pouvoir garder un œil sur la température et l’humidité de l’endroit où vous conservez vos objectifs, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre l’existence de ce petit accessoire imaginé et fabriqué par la société UN. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il s’agit d’un cache pour objectif, comme vous en utilisez tous les jours, si ce n’est que celui-ci intègre un thermomètre et un capteur d’humidité. Vous pourrez ainsi visualiser en un coup d’œil la température et l’humidité autour de vos objectifs.

Parfait pour savoir si les conditions de stockage de l’objectif sont bonnes

Cela signifie que vous saurez rapidement et précisément si c’est trop humide, ou trop froid ou trop chaud. Un accessoire qui sera plus utile encore si vous n’avez pas de boîte étanche pour entreposer vos objectifs. Celles-ci peuvent être assez onéreuses. Et ce petit accessoire ne coûte que 18$ (16€). Autrement dit, si vous avez quelques objectifs auxquels vous tenez énormément et que vous cherchez un moyen de les protéger au mieux sans pour autant vouloir investir dans un équipement de stockage dédié, ces caches pourront faire l’affaire. Ils ne protègeront pas à proprement parler, mais au moins pourrez-vous vérifier régulièrement les conditions de stockage. À noter, nul besoin de piles dans ce petites merveilles. Vous n’aurez pas à craindre que celles-ci vous lâchent au pire moment.