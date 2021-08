CD Projekt RED valide et sponsorise la Witcher School

La Witcher School de l'agence polonaise 5 Zywiolow est désormais sous licence officielle de CD Projekt RED.

Depuis six ans, la Witcher School propose des stages de formation au château de Czocha, qui se trouve sur les bords de la rivière Kwisa près de Lesna, dans la voïvodie de Basse-Silésie au sud-ouest de la Pologne, pour devenir un sorceleur via un LARP, à savoir un jeu de rôle grandeur nature. Plus de 2300 personnes venues de 52 pays ont déjà pu participer à 32 événements organisés par 5 Zywiolow et ont abattu pas moins de 2030 monstres. Cette “école” coûte entre 450 et 550 euros, en fonction de votre hébergement. Tous les joueurs sont logés dans un château, dans des chambres de 1 à 5 personnes : “Nous fournissons l’hébergement, 3 repas par jour (dîner le jour du début du jeu, petit-déjeuner le jour de la fin du jeu), un équipement de base (que vous pouvez acheter à la fin du jeu si vous le souhaitez), des armes sûres, des ateliers avec des instructeurs professionnels et, avant tout, une aventure inoubliable !”

“Vous n’avez pas besoin de conditions particulières pour participer à la Witcher School“, a déclaré Dastin Wawrzyniak, project coordinator au sein de la Witcher School. “Le prix du billet comprend un costume de base, un personnage adapté à l’univers de The Witcher créé par notre équipe de scénaristes, et avant que ça ne commence, des ateliers expliquent le jeu et les règles de sécurité, avec une attention particulière pour les personnes qui participent à l’événement pour la première fois.”

Witcher School, une expérience immersive autour de l’univers de The Witcher

Pendant trois jours, la Witcher School plonge les participants dans le monde de The Witcher. Ils vivent dans un véritable château polonais, suivent l’entraînement spécial d’un sorceleur (tel qu’il sera décrit dans la saison 2 de la série Netflix en décembre prochain), chassent des monstres (c’est-à-dire des personnes habillées avec des vêtements… de monstres) et rencontrent les personnages issus des jeux, mais également des romans de l’auteur Andrzej Sapkowski. L’organisation ressemble à celle de l’époque coloniale, mais elle est mille fois plus amusante. En effet, au lieu d’une communauté entière où les gens agissent comme des pèlerins, ils agissent comme des personnages du Witcher-Verse. Il y a aussi de la pyrotechnie pour une immersion totale. Néanmoins, pas de dragons… pour l’instant.