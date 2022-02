CD Projekt Red travaille sur un nouveau jeu solo Gwent

CD Projekt Red travaille sur un nouveau dans l'univers de The Witcher. Un jeu basé sur le jeu de cartes Gwent, mais une expérience solo.

La série de jeux vidéo tirés de l’univers de The Witcher par CD Projekt Red a été très bien accueillie par la critique, et par les joueurs. Et bien que, techniquement, la série TV de Netflix soit davantage basée sur les livres originaux que sur le jeu, il ne fait aucun doute que cette dernière a largement contribué à attirer de nouveaux joueurs vers cette licence. Ce qui permet au studio de capitaliser aujourd’hui encore dessus et de travailler sur un nouveau projet dans cet univers.

CD Projekt Red travaille sur un nouveau dans l’univers de The Witcher

Si la trilogie de jeux The Witcher est arrivée à sa fin, celles et ceux qui n’ont pas été rassasiés seront probablement intéressés d’apprendre que, selon un rapport d’IGN, CD Projekt Red travaille aujourd’hui un nouveau jeu répondant au nom de code “Project Golden Nekker”. Ce jeu serait basé sur le jeu de cartes à collection Gwent, dérivé lui aussi de la franchise The Witcher, mais il s’agirait cette fois d’un jeu uniquement solo.

Un jeu basé sur le jeu de cartes Gwent, mais une expérience solo

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Gwent était à l’origine un mini-jeu dans The Witcher 3 : Wild Hunt, mais il est finalement devenu un jeu multijoueur à part entière. Cela étant dit, il semblerait que ce prochain titre soit totalement décorrélé du jeu Gwent. Autrement dit, il n’y aura pas besoin d’avoir le jeu Gwent pour en profiter comme il se doit.

Le directeur de la communication de Gwent, Pawel Burza, déclarait à IGN qu’il ne faut pas voir ce jeu comme un énième jeu Witcher Tales, mais comme “quelque chose de différent”, un jeu qui vise les joueurs qui préfèrent les jeux solo par rapport à l’aspect multijoueur compétitif de Gwent. Nul ne sait quand ce nouveau titre de CD Projekt Red sera disponible. D’ici là, patience, et nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informé(e).