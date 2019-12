CD Projekt Red signe un nouvel accord avec l’auteur de Le Sorceleur – The Witcher

La saga de jeux vidéo The Witcher doit en partie son succès aux livres dont elle s'inspire, Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Aujourd'hui, le studio à l'origine des trois opus annonce avoir signé un nouvel accord avec l'écrivain. Vers de nouveaux jeux à venir ?

La trilogie The Witcher de CD Projekt Red a été achevée en 2016. Pour le plus grand malheur des fans. D’autant que le studio avait laissé entendre que la saga ne serait pas de retour avant un certain temps. Nul ne sait si cela était dû au fait que l’équipe ne voulait pas trop en faire avec la licence ou si elle ne voulait simplement pas renforcer les tensions qui existaient entre le créateur et auteur de la saga, Andrzej Sapkowski, et le studio. Toujours est-il que la situation n’est aujourd’hui plus la même.

CD Projekt Red et Andrzej Sapkowski signent un nouvel accord

En effet, si vous êtes fan de la série, sachez qu’il est possible que CD Projekt Red soit de retour aux manettes d’un nouvel opus. En effet, selon plusieurs rapports, le studio et Andrzej Sapkowski viendraient de signer un nouvel accord, accord qui “solidifie et renforce les relations” entre l’entreprise et l’auteur. Il est aussi précisé que ce nouveau partenariat confirme que CD Projekt Red conserve les droits de développement de jeux vidéo basés sur les romans.

“L’accord entre les deux parties confère de nouveaux droits à l’entreprise et réaffirme la propriété intellectuelle de ses titres existants ‘The Witcher’ en lui confiant la possibilité de développer des jeux vidéos, des romans graphiques, des jeux de société et produits dérivés.” Cela étant dit, bien qu’un tel accord soit effectivement signé, cela ne signifie en aucun cas que le studio travaille effectivement sur un nouvel opus The Witcher. C’est par contre un bon signe que le studio ne souhaite pas abandonner la franchise. Pour l’heure, CD Projekt Red travaille sur Cyberpunk 2077. Un retour sur The Witcher ne sera pas possible avant un certain temps. Patience, patience !