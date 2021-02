CD Projekt RED se dit être victime d’une cyberattaque avec demande de rançon

Un hackeur anonyme revendique le vol de plusieurs codes sources et documents internes de CD Projekt RED.

Conspué par de nombreux joueurs à cause d’une communication arrogante et mensongère concernant Cyberpunk 2077, CD Projekt RED est actuellement sur tous les fronts pour régler divers bugs via de nombreux patchs et autres correctifs. Si les développeurs ainsi que les membres de la direction se font souvent insulter sur les réseaux sociaux par des personnes immatures, le studio polonais annonce avoir été la cible d’une surprenante attaque informatique : “Un individu non-identifié a eu accès à notre réseau de travail interne et a collecté des données appartenant au groupe CD Projekt (…) Si certains appareils de notre réseau ont été encryptés, nos sauvegardes restent intactes. Nous avons déjà sécurisé notre infrastructure informatique et commencé à restaurer nos données. Nous ne céderons pas à la demande ni ne négocierons avec cet individu, nous sommes conscients que cela peut se terminer sur la parution des données compromises. Nous prenons les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences d’une telle parution, en contactant les parties qui pourraient être affectées par cette infraction. Nous enquêtons toujours sur cet incident, mais nous pouvons vous confirmer qu’à notre connaissance les systèmes compromis ne contenaient aucune donnée personnelle des joueurs ou utilisateurs de nos services. Nous avons déjà contacté les autorités compétentes, les forces de l’ordre et le délégué à la protection des données, ainsi que des spécialistes d’informatique légale.”

Des données compromettantes bientôt dans la nature ?

Le pirate explique avoir mis la main sur les codes sources de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, The Witcher 3 next-gen et Gwent : The Witcher Card Game ainsi que plusieurs documents liés à l’administration, aux investisseurs ou encore aux ressources humaines. Ce dernier menace de publier ou vendre les codes sources, tandis que l’ensemble des données privées seront partagées à des journalistes. A en croire l’individu, CD Projekt RED aurait tout intérêt à payer la somme voulue. En effet, il explique que les informations qu’il a en possession devrait ternir encore plus l’image de la société, notamment en montrant comment son fonctionnement est “merdique”. Les joueurs, la presse et surtout les investisseurs n’auraient ainsi plus confiance en eux.