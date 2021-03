CD Projekt RED : rachat de Digital Scapes et réorganisation structurelle

Le studio canadien Digital Scapes passe de partenaire pour une coopération stratégique sur le long terme à nouvelle filiale de CD Projekt RED.

Après CD Projekt RED Warsaw, CD Projekt RED Krakow et CD Projekt RED Wroclaw, le studio polonais annonce la création de CD Projekt RED Vancouver suite à l’acquisition de Digital Scapes (une douzaine de développeurs expérimentés dans divers domaines d’expertise, notamment le développement multijoueur, la programmation et l’animation) : “Depuis trois ans, nous travaillons en étroite collaboration avec eux et nous leur faisons entièrement confiance. Notre partenaire a fourni un travail considérable lors de la réalisation de Cyberpunk 2077, en participant au développement du jeu et en optimisant ses différentes fonctionnalités. En plus de contribuer à nos projets, cette nouvelle équipe nous aidera à perfectionner nos technologies et élargira nos compétences à cet égard. Nous sommes convaincus que l’équipe extrêmement talentueuse de Digital Scapes constitue la base parfaite sur laquelle nous pouvons construire une équipe plus large avec CD Projekt RED Vancouver.”

Welcome to the CD PROJEKT family Digital Scapes! Want to know more? Check out the article at: https://t.co/M7ao0xGKe6 https://t.co/d50Q9CxDeD — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 30, 2021

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre un studio qui forge des expériences incroyablement engageantes et de grande envergure, telles que la trilogie The Witcher et Cyberpunk 2077. Nous pensons que notre contribution dans le domaine du gameplay et de la technologie peut les rendre encore plus captivantes. En tant que canadien d’origine polonaise, je suis personnellement très satisfait de construire des ponts entre les industries canadiennes et polonaises de développement de jeux. Il s’agit d’une excellente occasion pour les développeurs canadiens de s’impliquer dans les licences de CD Projekt RED et pour CD Projekt RED de tirer parti de l’immense réservoir de talents et de l’art créatif du Canada“, souligne Marcin Chady, directeur du studio CD Projekt RED Vancouver.

Le nouveau CD Projekt RED, une promesse pour les joueurs et les actionnaires

Dans sa stratégie d’expansion et de diversification, CD Projekt RED va réorganiser ses équipes pour travailler sur plusieurs jeux AAA et extensions en parallèle. La technologie REDengine du studio sera améliorée et centralisée, tandis que la réorganisation du studio en un ensemble d’équipes agiles interdisciplinaires transformera la manière dont les jeux sont développés, rendant son approche plus proactive. Le studio polonais entend également changer la manière dont il communique et promeut ses jeux. Les futures campagnes marketing seront beaucoup plus courtes, avec un contenu promotionnel publié plus près de la sortie effective du jeu donné, présentant son fonctionnement sur toutes les plateformes matérielles prises en charge. De plus, chaque année, CD Projekt RED publiera une feuille de route détaillant ses plans pour les trimestres à venir.

“Si nous restons plus ambitieux que jamais, nous sommes également conscients des domaines qui appellent des améliorations. Notre nouveau cadre de développement stratégique nous permettra d’optimiser les processus intra-groupe – notamment ceux qui concernent le développement de jeux vidéo – et assurera la poursuite de la croissance dynamique du groupe“, déclare Adam Kicinski, PDG de CD Projekt RED. “Nous sommes pleinement conscients de la quantité d’efforts que nous devrons fournir pour mettre en œuvre nos projets. Cependant, la motivation ne manque pas de notre part. Nous sommes convaincus que les orientations stratégiques de développement que nous avons tracées augmenteront le potentiel du groupe et nous permettront de développer un divertissement hors pair, offrant des expériences mémorables aux clients du monde entier.“

“Nous voulons être sûrs de pouvoir travailler avec deux marques mondiales en même temps tout en garantissant la qualité supérieure de nos produits. Nous mettons l’accent sur les avancées technologiques et nous voulons mettre en place des équipes polyvalentes qui combinent diverses spécialisations et compétences. Ces équipes seront en outre assistées par un groupe d’experts multi-projets qui, grâce à leur expertise, pourront contribuer à des aspects clés du développement. Tous ces changements visent à nous permettre de travailler sur plusieurs jeux AAA et extensions en parallèle, à partir de 2022“, déclare Pawel Zawodny, directeur de la technologie et responsable de la production chez CD Projekt RED

“Les RPG solo ont été, sont et resteront notre priorité. Cependant, nous percevons également l’énorme potentiel de The Witcher et de Cyberpunk, et nous voulons étendre leur portée pour inclure de nouveaux domaines, médias et types de contenu. Notre objectif est de proposer une offre de divertissement encore plus riche, en faisant découvrir nos personnages et nos mondes imaginaires à de nouveaux groupes cibles“, remarque Michal Nowakowski, vice-président senior chargé du développement commercial et membre du conseil d’administration de CD Projekt RED

“Depuis des années, nous soulignons notre conviction que notre plus grand atout est notre équipe. CD Projekt RED restera un lieu de travail inclusif et diversifié ; cependant, nous souhaitons également mettre l’accent sur le bien-être de nos employés et leur offrir des opportunités de développement professionnel et personnel“, déclare Adam Badowski, directeur du studio CD Projekt RED et membre du conseil d’administration

“Afin de pouvoir nous engager dans le développement parallèle de plusieurs projets, nous devons continuellement élargir notre vivier de talents. C’est pourquoi nous intensifions nos activités de recrutement. Nous avons l’intention de poursuivre notre croissance organique, tout en nouant des partenariats avec des partenaires externes éprouvés. Nous avons également l’intention de rechercher plus activement des opportunités de fusion et d’acquisition, qui aideront le studio à se développer, notamment en ce qui concerne ses capacités techniques“, déclare Piotr Nielubowicz, directeur financier et membre du conseil d’administration de CD Projekt RED

CD Projekt RED développera également des technologies en ligne qui pourront être intégrées dans les futurs processus de développement. Ces technologies alimenteront les fonctionnalités en ligne que le studio déploiera progressivement pour ses jeux. Elle favorisera également la croissance des communautés en ligne basées sur la plateforme GOG Galaxy ainsi que des productions externes.