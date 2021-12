CD Projekt Red ne paiera “que” 1,85 million de dollars suite au procès pour Cyberpunk 2077

CD Projekt Red passe à la caisse pour régler une action en justice : 1,85 million de dollars pour contenter des investisseurs en colère après le fiasco de Cyberpunk 2077.

L’industrie du jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années. Si les titres AAA sont toujours très attendus par les fans et la presse spécialisée, leur genèse est rarement de tout repos et leur sortie souvent mouvementée. Nombreux sont les opus les importants à souffrir de bugs et autres retards au démarrage. Cyberpunk 2077 est peut-être le fiasco le plus récent. Un fiasco qui coûte aujourd’hui cher, ou peu cher finalement, à son développeur, CD Projekt Red.

Selon The Verge, CD Projekt Red se serait mis d’accord pour débourser la somme de 1 850 000 $ pour régler une action en justice initée par des investisseurs suite au lancement commercial catastrophique de Cyberpunk 2077. Une somme assez peu conséquente, finalement, par rapport au budget de développement qui se serait élevé à 316 millions de dollars et surtout par rapport au fait que le jeu fut un énorme carton à sa sortie, avec pas moins de 8 millions de précommandes. Cet accord n’est que préliminaire, il doit encore être approuvé par une cour de justice.

Cette action en justice était en vérité une combinaison de quatre actions distinctes, toutes déclenchées par des investisseurs qui estimaient que l’entreprise les avait induits en erreur concernant sa situation financière. Le rapport ne précise par contre pas pourquoi le montant de cet accord est relativement bas. Les actions de CD Projekt Red ont plongé de 54 % depuis la sortie du jeu et les analystes ont considérablement revu à la baisse leurs prévisions de ventes de Cyberpunk 2077, selon Bloomberg.

Et en plus de tout cela, CD Projekt Red a dû reporter le lancement très attendu des mises à jour next-gen pour Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, initialement prévu pour la fin de cette année 2021, au premier trimestre 2022. “Toutes nos excuses pour l’attente plus longue que prévue, mais nous voulions faire les choses bien”, déclarait l’entreprise. Le studio avait lancé un DLC pour Cyberpunk en août dernier, mais celui-ci ne venait ajouter que quelques items cosmétiques et une voiture.