CD Projekt RED : la deuxième plus grande société européenne dans le jeu vidéo derrière Ubisoft

En ayant atteint une valorisation boursière estimée à 8 milliards de dollars à la Bourse de Varsovie (Warsaw Stock Exchange), notamment grâce à la hausse des ventes physiques de The Witcher 3 (554%) suite à l’adaptation des premiers romans de l’auteur Andrzej Sapkowski en série télévisée pour la plateforme de streaming Netflix, CD Projekt RED devient la deuxième plus grande société de jeux vidéo en Europe. A ce jour, seul Ubisoft fait mieux avec ses 9,6 milliards de dollars, la potentielle OPA avortée de Vivendi a fortement contribué à ce chiffre, en plus des ventes des dernières productions vidéoludiques phares de l’éditeur français. L’arrivée de Cyberpunk 2077 en septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC devrait faire exploser les records de CD Projekt RED, si les retours de la presse sont positifs, et que les joueurs répondent présents, malgré de multiples reports et une ambition prométhéenne.

En accord avec les paliers de performance établis par Valve, le studio CD Projekt RED peut désormais récolter 80% des ventes sur Steam après avoir atteint un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars : “Les recettes cumulées des ventes de The Witcher 3 sur Steam pour la période allant du 1er octobre 2018 à aujourd’hui ont dépassé les 50 millions de dollars. En conséquence, nous obtenons maintenant 80% sur toute vente ultérieure de TW3 (Steam). Merci à tous pour votre soutien.”

