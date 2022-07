CD Projekt RED célèbre ses 20 ans d’existence

Deux décennies se sont écoulées depuis les débuts de CD Projekt RED sur la scène du développement de jeux vidéo.

En vingt ans, CD Projekt RED est devenu un nom important dans le monde du jeu vidéo. La franchise The Witcher s’est vendue à plus de 65 millions d’exemplaires, sachant que le troisième opus Wild Hunt a été acclamé par la critique. Une nouvelle saga est d’ailleurs en cours de développement avec le nouveau moteur graphique Unreal Engine 5. Malgré les déboires du lancement, les mensonges et autres mésaventures, Cyberpunk 2077 est également devenu une licence mondialement reconnue, donnant naissance à sa propre série animée Cyberpunk : Edgerunners, créée en collaboration avec le studio d’animation Trigger et qui sortira sur la plateforme de streaming Netflix dès septembre prochain. Actuellement, le studio polonais travaille sur une extension pour Cyberpunk 2077 qui sortira en 2023. Le but sera d’étendre le lore avec de nouvelles missions et de nouveaux lieux.

This year we celebrate #20yearsofCDPR! CD PROJEKT RED was founded in 2002. Born out of love for games and driven by the passion of our community, our priority remains unchanged — you. Here's to you! 🥂 Check out https://t.co/52S3iorKvK to learn more about the anniversary! pic.twitter.com/ryjzrn6H2u — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) July 1, 2022

“Lorsque nous avons commencé, nous ne savions pas ce qu’il était possible de faire et de ne pas faire dans l’industrie vidéoludique. Nous étions des rebelles dès le départ et nous avons dû tout apprendre par nous-mêmes“, explique Adam Badowski, directeur de CD Projekt RED. “Cela nous a donné la liberté de développer nos jeux à notre manière, et cette approche distincte et personnelle a constitué le cœur de notre ADN – qui, vous pouvez le constater, a façonné nos jeux. Ces vingt dernières années ont été passionnantes et fructueuses pour nous, de manière imprévisible, et nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations et du fait que nous pouvons constamment compter sur le soutien de notre communauté. C’est quelque chose que nous chérissons tous ici, et c’est avec cette positivité et cet optimisme que nous abordons notre vingt-et-unième année et les suivantes.”

20 ans de passion pour CD Projekt RED ave ses fans

CD Projekt RED entretient une relation étroite avec les joueurs depuis le premier jour, et c’est grâce à leur soutien au fil des ans que le studio est là où il est aujourd’hui. Les joueurs ont toujours été au cœur du travail et de la mission de CDPR, et les célébrations récemment annoncées sont la façon dont le studio partage cette occasion spéciale avec sa communauté tout aussi spéciale. À cette fin, le studio polonais a lancé son propre site pour célébrer son vingtième anniversaire, qui invite les membres de la communauté à partager leurs propres souvenirs de CD Projekt RED et de ses jeux par le biais de photographies, de captures d’écran, d’illustrations et bien plus encore.