CCP Games met fin à Project Nova

Project Nova de CCP Games est annulé, mais le concept autour d'un FPS tactique multijoueur est conservé par le studio finlandais.

Annoncé en 2016 comme le successeur de DUST 514, Project Nova se présentait comme un spin-off tactique d’EVE Online, la poule aux oeufs d’or de CCP Games. Si le retrait des développeurs islandais dans le monde de la réalité virtuelle avait impacté cette nouvelle création, tout comme l’arrêt des invitations pour prendre part au test alpha, la structure qui compte dans ses rangs le studio Pearl Abyss croyait encore en son avenir… Sauf que finalement, le projet a été annulé même si les équipes londoniennes de CCP Games ont pour mission de le retravailler : “Nous continuons à développer notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction, en le faisant évoluer au-delà de la portée d’origine de ce qui était auparavant connu sous le nom de Project Nova (…) Il est très courant que les jeux en développement actif évoluent dans le temps, souvent de manière substantielle. Nous restons attachés à offrir une expérience de jeu solide comme le roc, orientée vers l’action et dotée de visuels exceptionnels, mais en raison de changements importants dans la portée et la direction de notre concept, il était également logique de mettre à jour la façon dont nous nous référons à ce projet en interne. Ainsi, nous n’utilisons plus le nom de code Project Nova pour ce concept de jeu.”

