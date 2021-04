Castlevania : un trailer pour l’ultime saison de la série animée sur Netflix

Créée par Warren Ellis, la série animée Castlevania pour adultes est centrée sur le chasseur de monstres Trevor Belmont (Richard Armitage), qui se donne pour mission de sauver la région assiégée de Valachie d’une armée de créatures surnaturelles contrôlée par le comte Dracula (Graham McTavish). Dans la quatrième saison de Castlevania, la nation de Valachie s’effondre dans le chaos, avec des factions qui s’affrontent. Certaines tentent de prendre le contrôle, tandis que d’autres essaient de ramener Dracula d’entre les morts. Personne n’est ce qu’il semble être, et on ne peut faire confiance à personne. C’est la fin des temps, après tout.

everything in the Castlevania trailer that i cant stop thinking out: a thread pic.twitter.com/VLvkYUfG8u

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 30, 2021