Castlevania : plus de 160.000 dollars aux enchères pour les NFT de Konami

Les NFT de Konami se portent beaucoup mieux que les NFT d'Ubisoft via Quartz.

L’éditeur japonais Konami a vendu ses NFT Castlevania en édition limitée pour un total de 49 WETH, soit environ 164.535 dollars. Les données recueillies par certains spécialistes montrent un marché hautement spéculatif avec l’intention de revendre et de collectionner. Le but recherché via une telle initiative pour l’éditeur japonais dans la mesure où il perçoit des royalties chaque fois que l’acheteur d’un NFT décide de le vendre à quelqu’un d’autre car il reste l’unique propriétaire de la licence Castlevania.

Konami connaît un grand succès avec ses NFT Castlevania

L’aspect le plus fascinant des enchères Konami Memorial NFT sur le marché Open Sea est la disproportion entre le montant des offres et le prix de vente. A noter que l’organisateur de ces enchères récupère une commission de 2,5% sur chaque transaction.

Castlevania – Dagger VS Frankenstein & Igor

Vendu pour 2.2 WETH ($7,380)

Prix actuel – 69 ETH (232 399,59 $)

Castlevania – Holy Water VS Dracula

Vendu pour 3.0388 WETH ($10,194)

Prix actuel – 69 ETH (232 399,59 $)

Castlevania II : Simon’s Quest (Family Computer ver.) – Bloody Tears

Vendu pour 2.6 WETH ($8,717)

Prix actuel – 79 ETH (264 766,92 $)

Castlevania III : Dracula’s Curse (Nintendo Entertainment System ver.) – Beginning

Vendu pour 2.73 WETH ($9,153)

Prix actuel – 100 ETH (335 148 $)

Castlevania : Circle of the Moon – Main Visual Art Global ver.

Vendu pour – 5.2699 WETH ($17,669)

Offre la plus élevée – 1WETH ($3,351.48)

Castlevania : Circle of the Moon – Main Visual Art JP ver.

Vendu pour 4 WETH ($13,409)

Offre la plus élevée – 1.2495 WTH ($4,187.67)

Castlevania – Highlights

Vendu pour 5.281 WETH ($17,703)

Offre la plus élevée – 3.4938 WETH ($11,709.48)

Castlevania – Watch VS Queen Medusa

Vendu pour 2.8 WETH ($9,386)

Offre la plus élevée – 0.8682 WETH ($2,909.82)

Castlevania – Dracula’s Castle Pixel Art

Vendu pour 7.7175 WETH ($25,857)

Offre la plus élevée – 8 WETH ($26,811.84)

Castlevania III : Dracula’s Curse (Family Computer ver.) – Beginning

Vendu pour 2.88 WETH ($9,649)

Offre la plus élevée – 0,1654 WETH (554,25 $)

Castlevania – Axe VS Phantom Bat

Vendu pour 2.5272 WETH ($8,466)

Offre la plus élevée – 0.525 ($1,759.53)

Castlevania – Vampire Killer

Vendu pour 2.898 WETH ($9,709)

Offre la plus élevée – 0.159 WETH ($532.89)

Castlevania – Boomerang VS Death

Vendu pour 2.646 WETH ($8,866)

Offre la plus élevée – 0.29 WETH ($971.93)

Castlevania: Simon’s Quest (Nintendo Entertainment System ver.) – Bloody Tears