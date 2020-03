Castlevania : Netflix commande déjà une 4ème saison

Alors que le service de VOD a l'habitude d'attendre 30 jours après la diffusion d'une nouvelle saison ou série pour prendre une décision de renouvellement, Castlevania est une exception puisqu'il aura fallu attendre seulement trois semaines.

Parmi les séries diffusées sur Netflix, peu sont des séries d’animation présentes depuis longtemps dans le catalogue, hormis Bojack Horseman, désormais retraitée de la plate-forme, et encore moins sont des animés. Castlevania, diffusée depuis le mois de juillet 2017, fut la première série du genre sur le service de VOD, rapidement suivie par Devilman Crybaby ou Aggretsuko, et renouvelée à trois reprises. La troisième saison diffusée en mars est toujours produite par Powerhouse Animation Studios et était composée de 10 épisodes, et il aura fallut attendre près d’un an et demi (17 mois précisément) entre la fin de la saison 2 et sa diffusion, alors qu’il avait fallut seulement un an de patience entre la première et la deuxième saison. Toujours aussi bien accueillie par la presse spécialisée et les spectateurs, elle est très populaire, bien qu’on ne puisse savoir exactement à quel point, Netflix de diffusant pas ses chiffres d’audience.

Feu vert pour une quatrième saison

On apprend aujourd’hui via IGN qu’une quatrième saison a d’ores et déjà été commandée, seulement trois semaines après la diffusion de la S3. Netflix a pourtant pour habitude d’attendre un mois complet avant de prendre une décision, afin de noter l’engouement immédiat et sur la longue traîne d’une série. On peut s’attendre à une nouvelle salve de 10 épisodes, et possiblement de nouveaux personnages, la saison 3 ayant permis d’introduire Saint Germain (Bill Nighy), Taka (Toru Uchikado) et Sumi (Rila Fukushima). Quant à savoir quand elle sera diffusée, aucune piste n’a été donnée.

Des projets de plus pour Adi Shankar

À l’écriture, nous retrouverons Warren Ellis, tandis qu’Adi Shankar reprendrait quant à lui son poste de producteur exécutif. Ce dernier sera également derrière une série Devil May Cry, qu’il avait annoncé en 2018, autre adaptation d’un jeu vidéo, de Capcom cette fois. Selon le créateur, celle-ci rejoindra un multivers qu’il a baptisé Bootleg Project, dans lequel prendront également place les futures séries Assassins’s Creed (Ubisoft) et Hyper Light Drifter (Playism/Heart Machine). Ces nouvelles productions pourraient jouer sur le temps nécessaire à réaliser la S4 de Castlevania.