Castlevania : Netflix annonce la dernière saison pour le 13 mai

Netflix propose un certain nombre de productions originales. Il y en a pour tous les goûts, dans des styles très divers. L’animation n’est pas en reste. Il y a quelque temps, la plate-forme de streaming créait la sentation en annonçant un projet d’adaptation de Castlevania. La série a fait son chemin, et l’on s’apprête désormais à découvrir la dernière saison.

Ces dernières années, Netflix a lancé plusieurs saisons de sa série animée Castlevania. Celles et ceux qui attendaient patiemment de découvrir la prochaine saison seront probablement intéressé(e)s d’apprendre que Netflix vient de communiquer la date de lancement. Ce sera pour le 13 mai prochain. Malheureusement, la plate-forme annonce dans le même temps qu’il s’agira de la dernière saison.

Si vous êtes fan de la série et que, de fait, vous avez un petit pincement au cœur d’apprendre que la série arrive à son terme, ne le soyez pas. En effet, selon un rapport de Deadline, Netflix serait toujours très intéressé par l’univers de Castlevania et pourrait lancer une nouvelle série avec de tous nouveaux personnages.

La série actuelle est basée sur les personnages principaux du jeu vidéo, ceux avec lesquels les joueurs sont les plus familiers. Cela étant dit, ce spin-off, si spin-off il y a, bien évidemment, pourrait donc voir Netflix venir étendre l’univers Castlevania. Malheureusement, les détails sont, pour l’heure, très rares et l’on imagine très bien Netflix attendre que la série actuelle soit terminée avant d’officialiser quoi que ce soit.

Quoi qu’il en soit, si vous avez une minute devant vous, vous pouvez découvrir le premier teaser de la saison à venir dans la vidéo ci-dessous.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021