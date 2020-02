Castlevania : la série animée de Netflix revient en mars

Après une année de pause, l'anime Castlevania prépare son retour sur la plateforme américaine Netflix.

Toujours produite par Powerhouse Animation Studios (OK K.O.! Let’s Be Heroes, The Adventures of Kid Danger, Gods & Heroes) avec les producteurs, réalisateurs et scénaristes Adi Shankar, Sam Deats, Adam Deats, Spencer Wan, Warren Ellis et Hitoshi Akamatsu, l’adaptation de la licence Castlevania en série d’animation va revenir sur Netflix (service SVOD) dès le 5 mars prochain. Composée de dix épisodes inédits (six de plus que la première saison et deux de plus que la deuxième saison), la saison 3 se basera encore sur certaines histoires des jeux de l’éditeur japonais Konami. Il faut s’attendre à “plus de mystères, de meurtres, de destruction et de vampires que jamais.”

Netflix dévoile le poster de la troisième saison de Castlevania

L’affiche met en avant le retour des héros Alucard (James Callis), Trevor Belmont (Richard Armitage) et Sypha Belnades (Alejandra Reynoso). Carmilla (Jaime Murray) remplacera Dracula comme principal antagoniste de la série. Elle introduit également un nouveau personnage qui pourrait être Rinaldo Gandolfi, un alchimiste présent dans Castlevania : Lament of Innocence. A noter que le producteur exécutif Adi Shankar développe également une série animée Devil May Cry destinée à coexister avec Castlevania dans le cadre d’un “bootleg multiverse”.