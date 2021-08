Castlevania : Grimoire of Souls devient une exclusivité Apple Arcade

Abandonné un an après sa sortie sur iOS et Android par l'éditeur Konami, Castlevania : Grimoire of Souls se prépare à revenir avec le service d'abonnement Apple Arcade sans aucune micro-transaction.

Reprenant le gameplay d’action en 2D classique de la saga culte, Castlevania : Grimoire of Souls permet de s’aventurer dans 60 niveaux différents via des missions journalières et hebdomadaires avec Alucard, principalement connu via Castlevania : Symphony of the Night, Simon Belmont du jeu original, Maria Renard de Casltevania : Rondo of Blood, Charlotte Aulin de Castlevania : Portrait of Ruin ou Shanoa de Castlevania : Order of Ecclesia. Ces derniers disposent de leurs propres capacités. Il faudra apprendre à les maîtriser pour sélectionner les plus appropriées à chaque nouveau niveau.

Un trailer pour Castlevania : Grimoire of Souls

Bientôt disponible dans pas moins de seize langues dont le français, l’anglais, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le russe, le chinois (simplifié/traditionnel), le coréen et le japonais, Castlevania : Grimoire of Souls sera jouable sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV, tout en étant compatible avec une manette et un clavier.

L’expertise d’Ayami Kojima et Michiru Yamane a été mise à contribution durant le développement de ce Castlevania mobile : “Acclamée pour son travail sur Symphony of the Night et Aria of Sorrow, entre autres, Kojima est derrière les designs de nouveaux personnages clés introduits dans Grimoire of Souls. Yamane, qui est à l’origine des mélodies iconiques de Symphony of the Night ou encore de Genso Suikoden III, a composé le thème principal du nouveau titre.“