Les smartwatches sont aujourd'hui dans l'ère du temps. Les fabricants sont nombreux, les modèles tout autant. Aujourd'hui, Casio dévoile sa toute première smartwatch G-Shock, sous Wear OS.

Le marché des smartwatches est un marché très fourni, et ce depuis de longues années maintenant. Les fabricants multiplient les modèles malgré l’écrasante domination d’Apple avec son Apple Watch. Certains noms sont encore absents. Aujourd’hui, c’est Casio qui fait son entrée, avec une version connectée d’une gamme culte, la G-Shock. Un modèle sous Wear OS, assez logiquement.

Casio dévoile sa première smartwatch G-Shock

Les smartwatches utilisant le plus souvent un écran tactile, cela signifie que la majorité de ces montres connectées doivent utiliser un form factor très différent des montres traditionnelles. C’est d’ailleurs l’un des reproches qui revient le plus souvent. Ceci étant dit, si vous êtes fan de la gamme Casio G-Shock, vous avez de la chance aujourd’hui.

Le design emblématique de la gamme, le tout sous Wear OS

En effet, Casio vient d’officialiser sa toute première smartwatch G-Shock, propulsé par la plate-forme Google Wear OS. Cela signifie que si vous aimez la marque G-Shock et son design mais que vous aimeriez aussi profiter de l’intelligence et de la connexion offertes par une smartwatch, c’est désormais tout à fait possible avec ce modèle sous Wear OS.

D’extérieur, cette montre ressemble trait pour trait à une montre G-Shock traditionnelle, ce qui est une bonne chose si vous aimez justement la robustesse de la gamme G-Shock. Cela inclut des fonctionnalités comme la résistance aux chocs et la résistance à l’eau, jusqu’à une profondeur de 200 mètres. À noter, l’arrière de la montre est en titane, pour une durabilité accrue.

Pour le reste, sachez que cette smartwatch embarque son lot désormais habituel de capteurs et fonctionnalités, comme le cardiofréquencemètre, le gyroscope, l’accéléromètre, le capteur d’altitude/pression de l’air, un GPS et davantage. Malheureusement, cette Casio G-Shock GSW-H1000 n’est pas donnée. Elle sera commercialisée au tarif public de 700 $, à partir de la mi-mai.