Casey Hudson fonde Humanoid Studios avec des vétérans de l’industrie vidéoludique

Plusieurs mois après son départ de chez BioWare, l'ancien directeur des Mass Effect annonce la création de son propre studio de développement.

Associé de près ou de loin à BioWare au vu de son parcours de 1998 à 2014 (dévelopeur, game director, producteur, exécutive producteur et directeur général) puis 2017 à 2020 (retour au poste de directeur général), Casey Hudson est désormais prêt à tourner la page dans sa carrière pour tenter une nouvelle aventure : “J’ai travaillé avec plusieurs collègues sur quelque chose de génial, et j’aimerais pouvoir vous en parler ! Mais pour l’instant, je ne peux que vous dire ceci… Nous levons le voile sur une nouvelle société indépendante de jeux vidéo, dont l’objectif est de libérer la liberté créative des développeurs et d’offrir aux joueurs des innovations et des talents artistiques grâce à une toute nouvelle propriété intellectuelle. Nous sommes Humanoid Studios. C’est la première petite étape de notre voyage, et nous espérons que vous nous suivrez dans cette aventure.”

Humanoid Studios, une nouvelle structure avec l’héritage de Mass Effect

Basé au Canada avec des locaux dans les villes d’Alberta et British Columbia, Humanoid Studios recrute actuellement un directeur des opérations, un senior gameplay programmer, un senior gameplay designer, un senior creative director, un environment artist, un senior level designer et un artiste spécialisé dans la 3D : “Nous croyons en l’embauche de personnes formidables, en leur donnant les meilleurs outils et un environnement favorable, et en leur offrant la liberté créative de faire leur meilleur travail. Nous construisons quelque chose de spécial et nous vous invitons à nous rejoindre“. A domicile, au bureau ou à distance, les conditions de travail sont flexibles.