Casey Hudson et Mark Darrah quittent simultanément BioWare

BioWare perd coup sur coup son directeur général et le producteur exécutif de la licence Dragon Age.

Alors que le studio canadien est toujours aussi fragilisé à cause des échecs des derniers projets, dont Anthem qui accapare le temps et l’énergie de nombreux développeurs pour proposer une refonte permettant de relancer les ventes et rattraper les années perdues, Casey Hudson, directeur général de Bioware, et Mark Darrah, producteur exécutif de Dragon Age chez BioWare, ont pris la décision d’ouvrir un nouveau chapitre dans leur carrière au sein de l’industrie vidéoludique en partant vers d’autres horizons.

Casey Hudson communique sur son départ

“Je suis incroyablement chanceux d’avoir eu une carrière dans laquelle j’ai pu travailler avec des gens brillamment talentueux, créer des mondes entiers à partir de notre imagination et les voir être appréciés par des millions de personnes dans le monde. Et maintenant, après près de 20 ans de travail chez BioWare, j’ai pris la décision de me retirer du studio et de faire place à la prochaine génération de chefs de studio. Ce n’est pas une décision facile à prendre, et de grands changements comme celui-ci s’accompagnent toujours d’un certain degré de tristesse. Pouvoir travailler chaque jour avec nos développeurs inspirants sur les projets les plus grands et les plus passionnants que je puisse imaginer va me manquer. Mais je sais aussi que c’est le bon moment pour un changement, tant pour moi que pour BioWare. Lorsque je suis devenu Studio GM (General Manager) il y a un peu plus de trois ans, notre objectif en tant qu’équipe de direction était de positionner nos employés et nos projets pour un succès à long terme. Aujourd’hui, alors que BioWare célèbre son 25ème anniversaire, le studio est prêt pour une nouvelle ère passionnante de jeux incroyables. Cette année, nous avons été inspirés par le soutien continu de la communauté pour notre travail en cours sur Star Wars The Old Republic et Anthem. Il y a quelques mois, nous avons analysé de manière plus approfondie le travail à réaliser dans le prochain grand jeu Dragon Age. Et pour le N7 Day, nous avons annoncé Mass Effect The Legendary Edition et avons donné un aperçu de ce qui va suivre dans l’univers de Mass Effect. C’est une période passionnante, à la fois en termes de projets dont vous avez entendu parler et de choses non encore annoncées. Arriver à ce stade a été l’occasion pour moi de réfléchir à mon propre avenir, et 2020 a été une année qui nous a tous obligés à repenser notre façon de penser le travail et la vie. Pour moi, c’est la prise de conscience que j’ai encore énormément d’énergie pour créer, mais aussi que je dois essayer quelque chose de différent. Je ne sais pas encore exactement ce que c’est, mais je sais que je veux commencer par redécouvrir ma passion créative à travers un travail plus personnel. Mark Darrah, le producteur exécutif de Dragon Age, annonce également sa retraite du studio aujourd’hui.”

“Nous travaillons ensemble depuis les débuts de BioWare et j’ai énormément apprécié sa contribution – en particulier ces dernières années en tant que partenaire clé dans la direction du studio. L’une des choses qui facilitent ces décisions est de savoir que BioWare ira de l’avant avec un ensemble solide et complet de chefs de studio. Nous avons un leader très talentueux en la personne de Gary McKay, notre directeur senior des opérations de développement, qui sera le directeur général intérimaire du studio BioWare. Christian Dailey a été une force motrice pour BioWare en tant que directeur de studio pour BioWare Austin et assumera le rôle de producteur exécutif de Dragon Age. Gary et Christian bénéficieront du soutien d’un groupe expérimenté de chefs de projet et de département prêts à guider BioWare dans le futur. Il y a tellement de gens que je tiens à remercier pour avoir partagé ce voyage. Nos joueurs, qui nous inspirent et rendent tout possible. Electronic Arts, qui nous a donné un environnement stable et favorable pour continuer à créer des jeux même dans les moments les plus instables. Et les nombreuses personnes formidables avec lesquelles j’ai eu l’honneur de travailler et d’apprendre au fil des ans. Je tiens peut-être avant tout à remercier les fondateurs de BioWare, Greg Zeschuk et Ray Muzyka, de m’avoir embauché en 1998 en tant qu’artiste technique junior. Ils m’ont donné une chance et ont fondamentalement changé le cours de ma vie de la plus étonnante des manières. En raison de leur sagesse et de leurs valeurs fondamentales, BioWare a toujours été une entreprise fondée sur l’humilité, l’intégrité et l’idée de trouver des personnes formidables et de les responsabiliser pleinement. Nous avons eu la chance d’avoir trouvé le succès, et je sais que ces valeurs durables continueront de guider le succès de BioWare à l’avenir. C’est profond et une leçon d’humilité de revenir sur une carrière de plusieurs décennies et de réfléchir aux choses que nous avons accomplies ensemble. Il est difficile de prendre la décision de passer à autre chose, mais je suis enthousiasmé par la suite, pour nous tous.”

Mark Darrah communique sur son départ

“Je suis chez BioWare depuis les années 90. À l’époque où les CRPG étaient considérés comme un genre mort. Au cours des 23 dernières années, j’ai vu les jeux vidéo évoluer et devenir un moyen de communication vraiment puissant. Nous sommes une partie importante de la vie de tant de gens. Et BioWare a fait partie de ce voyage. Bien que je reste confiant dans la force de BioWare et sa place dans cette conversation, j’ai décidé de quitter mon poste chez BioWare. Cela a été une décision très difficile pour moi. L’équipe de développeurs incroyables sur Dragon Age rend ma vie plus complète et meilleure. Ils m’ont tellement appris. Mais c’est aussi la force de l’équipe qui rend cela possible. Je sais que Dragon Age ne survivra pas sans moi, il prospérera. BioWare a toujours cherché à raconter des histoires émotionnelles à travers des personnages. Nous nous sommes parfois éloignés de ce pilier central, mais je suis convaincu que le prochain Dragon Age montrera que nous restons engagés dans ce genre de jeu. Nous aurons beaucoup à vous montrer. Cette année a transformé la façon dont nous faisons tout. La façon dont nous travaillons, la façon dont nous socialisons ; ce sont des choses qui ont changé. Certains de ces changements sont temporaires, mais d’autres le resteront pour toujours. Je pense que cela nous donne l’occasion de faire entendre de nouvelles voix. Pour réinventer notre façon de travailler. Pour renforcer notre façon de raconter des histoires. Dragon Age sera entre de bonnes mains. Christian Dailey passera au rôle de producteur exécutif. Christian Dailey est un leader fort et fournira un excellent aperçu du reste des dirigeants de Dragon Age qui restent. Il s’agit d’une équipe qui comprend des personnes ayant des décennies d’expérience chez BioWare.”

“Je suis convaincu qu’ensemble, c’est l’équipe qui peut faire de ce Dragon Age le meilleur à ce jour. Matthew Goldman reste le directeur créatif. Il est sur Dragon Age depuis les premiers jours de Dragon Age Origins. Comme moi, il a été impliqué dans la franchise, car elle a changé au fil des ans. Il a une compréhension profonde de ce qu’elle a été et de ce qu’elle a le potentiel d’être. Mass Effect a aussi un avenir passionnant. Je n’en dirai pas trop, mais je suis impressionné par la croissance de Mike Gamble et j’ai hâte de voir tout ce que la franchise fera sous sa direction. Vous lisez probablement cet article après avoir lu un article similaire de Casey Hudson. Sinon, surprise ! Il annonce également son départ aujourd’hui. Casey m’a appris beaucoup de choses au fil des ans, surtout depuis son retour il y a trois ans. J’ai hâte de voir ce qu’il fera ensuite. Ce fut un voyage long et passionnant. Je suis extrêmement reconnaissant à Ray et Greg d’avoir donné une chance à un nouveau diplômé au tout début de BioWare. J’ai fait de mon mieux pour être à la hauteur des valeurs qu’ils s’étaient fixées à leur début. Je pense que les valeurs circulent encore dans les halls (désormais virtuels) de BioWare. Plus que tout, je suis reconnaissant d’avoir pu toucher tant de vies. Pour avoir donné aux gens une chance de s’explorer à travers nos jeux. J’aime penser que j’ai contribué à améliorer un peu certaines de vos vies. J’espère avoir raison. Je ne sais pas quelle est la suite pour moi, mais je suis impatient de le savoir. Tout comme je suis impatient de découvrir ce que devient Dragon Age.”

L’avenir des licences Mass Effect et Dragon Age n’est pas menacé

Laura Miele, Chief Studios Officer chez Electronic Arts, rassure les joueurs malgré le départ surprise de deux hauts placés de BioWare : “Nous nous efforçons à ce que tous nos studios soient des lieux où des personnes créatives et talentueuses viennent faire un travail qui définit leur carrière. Une dimension de cette ambition est que parfois ces personnes veulent essayer quelque chose de différent. Casey Hudson, directeur général de BioWare, et Mark Darrah, producteur exécutif de Dragon Age, sont deux de ces personnes et ils ont décidé de quitter BioWare. Je tiens à remercier personnellement Casey et Mark pour tout ce qu’ils ont fait pour la communauté BioWare, et en particulier pour nos joueurs. Ils seront toujours une partie essentielle de l’histoire du studio, nous apprécions leurs nombreuses contributions et nous avons hâte de voir ce qu’ils feront chacun ensuite. Quand je pense à l’avenir de BioWare et à la prochaine génération de talents en place, je ne pourrais pas être plus confiante ou optimiste. Alors que nous nous tournons vers l’avenir du studio et les projets en cours de développement, la prochaine génération de talents BioWare fait progresser le studio et travaille sur des jeux incroyables dont je sais que vous serez ravis d’essayer dans les années à venir. Samantha Ryan, qui est arrivée à Electronic Arts après avoir dirigé Warner Brothers Games, est l’une des leaders les plus fortes de l’industrie. Elle continuera à superviser le studio. Je suis également ravie d’annoncer que Christian Dailey, qui a rejoint BioWare depuis Blizzard, dirigera notre projet Dragon Age actuellement en développement. Christian est un leader créatif fantastique et j’ai hâte que vous fassiez tous sa connaissance dans les jours à venir. Nous avons récemment annoncé Mass Effect The Legendary Edition et Mike Gamble dirige une équipe qui travaille dur pour l’avenir de cette franchise. La recherche d’un nouveau directeur général est en cours et nous parlons déjà à des gens formidables. Nous trouverons le bon leader qui a un amour et un respect profonds pour l’héritage de ce studio, qui incarne les valeurs de cette équipe et qui contribuera à perpétuer l’incroyable héritage de BioWare.“