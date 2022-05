Cartoon Network veut aider l’animation moderne

Cartoon Network prépare son avenir, de l'animation moderne qui célèbre les séries cultes et du contenu original.

Si 2021 fut une très bonne année pour l’animation avec Arcane ou Les Mitchell contre les machines, 2022 connait un début plutôt mitigé. Il y a déjà eu de très bonnes séries et très bons films, mais l’industrie est en plein bouleversement pour s’assurer un avenir pérenne, et obtenir davantage de considération de l’industrie du divertissement. Netflix a aussi récemment annulé plusieurs séries d’animation qui n’ont pas encore été lancées, y compris l’adaptation animée du roman graphique Bone de Jeff Smith, ce qui pose la question de l’état actuel de l’animation occidentale. Cartoon Network veut être un acteur incontournable de ces prochaines années.

Cartoon Network prépare son avenir

Dans une interview récente avec John Maher de Vulture, le président de Cartoon Network Sam Register évoquait ses plans de faire du network à qui l’on doit Les Supers Nanas ou Le Laboratoire de Dexter un endroit où les créateurs peuvent prospérer. Et parce qu’il est aussi le directeur de l’animation chez Warner Bros. Animation, les studios ont pu faire signer aux créateurs des “accords cross-studio”. Autrement dit, si vous avez votre propre série originale sur Cartoon Network, vous pourriez travailler sur un projet de film WB Animated, ou inversement. “Vous aimez les Looney Tunes ? Vous pourriez le faire. […] Vous avez votre propre idée ? Nous avons un studio pour ça aussi. Avoir plusieurs studios nous permet de proposer des stratégies différentes lorsque nous échangeons avec des talents.”

De l’animation moderne qui célèbre les séries cultes

Et en un sens, nous pouvons déjà voir cette stratégie à l’œuvre, avec des hits comme Craig de la crique et Ours pour un et un pour t’ours qui ont ou auront bientôt leur propre film d’animation, et Le Monde incroyable de Gumball qui va avoir un film et une série pour Cartoon Network et HBO Max. Bien que le réseau n’ait eu aucun souci avec ses licences emblématiques comme Teen Titans Go! et Jellystone, ce sont les séries originales qui ont le plus marché ces dix dernières années. Sam Register admet vouer une véritable vénération à la bonne animation WB, mais estime avoir une responsabilité envers “les créateurs du futur”. Ainsi, parmi les projets d’animation à venir chez Cartoon Network, on trouve Driftwood, l’aventure d’une souris qui voyage dans l’Espace, par Victor Courtwright, ainsi que la série Invincible Fight Girl de Juston Godron-Montgomery, qui raconte l’histoire d’une jeune femme qui décide de devenir catcheuse là où tout le monde est comptable. Et l’on ne parle pas non plus de Unicorn : Warriors Eternal de Genndy Tartakovsky qui arrivera bientôt.

Driftwood et Invicible Fight Girl ne sont que de petits morceaux du grand projet de Sam Register, projet qui comprend notamment un reboot des séries cultes de Cartoon Cartoons – Les Super Nanas et Courage, le chien froussard -. Le président de CN espère que cela viendra “célébrer l’animation en ouvrant la perspective autant que possible”, ainsi que nouer de nouveaux partenariats et célébrer les talents, quels qu’ils soient, comme avec Black Women Animate. Le nouveau slogan de Cartoon Network est d’ailleurs “Everything Original”, et si tout se passe selon les plans de Sam Register, le succès devrait être au rendez-vous, tant dans l’audience que chez les créateurs.