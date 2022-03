Carl Pei aperçu avec le smartphone Nothing au MWC 2022

Le premier smartphone de Nothing aperçu au MWC 2022 ? Le mystère reste encore entier autour de cet appareil.

Le marché des smartphones est aujourd’hui relativement figé. Les différents acteurs sont bien connus, les parts ne bougent plus énormément, les systèmes d’exploitation ne sont plus que deux. Cela étant dit, un petit nouveau pourrait faire son apparition d’ici peu, il s’agit de Nothing, société créée par Carl Pei, cofondateur de OnePlus. Avec un premier smartphone qui aurait été aperçu sur le MWC 2022.

Selon une rumeur datant de quelques mois, Nothing travaillerait sur son propre smartphone. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Nothing est donc la dernière société en date du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, fondée après son départ de OnePlus. À ce jour, Nothing n’a commercialisé qu’une paire d’écouteurs true wireless, mais étant donné l’expérience de Carl Pei avec les smartphones, un smartphone Nothing serait tout à fait logique.

Aujourd’hui, grâce à un cliché partagé par le leakster Evan Blass sur Twitter, on peut voir ce même Carl Pei sur le salon du MWC 2022 en train de montrer ce qui semble être le smartphone Nothing. Ceci serait en adéquation avec un rapport précédent qui laissait entendre que le cofondateur de OnePlus était présent au MWC 2022 et qu’il avait notamment présenté ce téléphone à certains cadres de l’industrie, y compris au PDG de Qualcomm.

Le mystère reste encore entier autour de cet appareil

Impossible de savoir à quoi peut ressembler ce smartphone avec cette seule photo, légèrement floue qui plus est, mais ce cliché vient au moins renforcer les nombreuses qui circulent déjà sur le sujet. Toujours est-il qu’il reste de l’ordre du possible qu’il ne s’agisse finalement là que d’un appareil existant et non pas du premier smartphone de la marque. Nul ne le sait avec certitude.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs affirment que nous pourrions avoir davantage de détails concernant ce smartphone dans le courant du mois prochain. Si ces informations sont avérées, nous devrions donc tout savoir du premier smartphone Nothing très bientôt. À suivre !