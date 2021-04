Cardlax EarBuds Washer, une petite machine pour nettoyer les écouteurs true wireless

Les écouteurs true wireless, si populaires soient-ils, ne sont pas franchement propres à trainer dans nos oreilles à longueur de journée. Voici une petite machine pour les laver.

Les écouteurs true wireless ont grandement gagné en popularité ces dernières années, propulsés par le succès des Apple AirPods. On en trouve aujourd’hui pour tous les goûts, tous les budgets et tous les besoins. Très appréciés des sportifs, ces écouteurs miniatures sont cependant de vrais nids à saletés. Ce qui est tout à fait logique dans la mesure où ceux-ci sont directement dans nos oreilles. Voici Cardlax EarBuds Washer, un petit appareil pour les nettoyer comme il se doit.

Le Cardlax EarBuds Washer nettoie vos écouteurs true wireless

Les écouteurs true wireless ont le vent en poupe. Petits et très portables, ils ont malheureusement un inconvénient majeur dû au fait qu’ils viennent se positionner directement à la sortie du canal auditif. Il arrive fréquemment que du cérumen et autres saletés s’incrustent dans les embouts. Et avec leur miniaturisation à l’extrême, leur nettoyage est une opération délicate, voire impossible.

Une machine à laver miniature très utile au quotidien

Une entreprise du nom de Cardlax pense avoir la solution parfaite à ce problème : une petite machine à laver dédiée. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’appareil est très compact. Ce qui est assez logique dans la mesure où le Cardlax EarBuds Washer a été conçu spécialement pour nettoyer des écouteurs true wireless. Pour utiliser l’engin, il suffit de placer les écouteurs à l’intérieur, d’allumer la machine et de patienter un peu. La machine via aider à éliminer les différentes saletés qui pourraient être incrustées.

Voilà, sur le papier, un appareil pour le moins novateur. Et dans un certain sens, c’est le cas. Reste qu’il est difficile de jauger de l’efficacité de cette machine à laver les écouteurs. Pour le peu que l’on en sait, le Cardlax EarBuds Washer pourrait faire du très bon travail. La vidéo montre la machine en fonctionnement pour un cycle de nettoyage d’Apple AirPods mais selon ses créateurs, elle fonctionne aussi avec une grande variété de marques et de modèles.

À noter, les composants de cette machine à laver peu ordinaire peuvent être démontés pour être lavés. Parfait pour celles et ceux qui ont des besoins fréquents de nettoyage, ou qui gèrent plusieurs paires. Le Cardlax EarBuds Washer est actuellement sur Kickstarter. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez réserver le vôtre pour 39 $ (hors frais de port). Les premières livraisons sont attendues pour le mois de juin 2021.