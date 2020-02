Captain Tsubasa : Rise of New Champions va faire revivre la folle épopée de Nankatsu avec des surprises

Le mode histoire de Captain Tsubasa : Rise of New Champions se focalisera sur les matchs ayant lieu durant l'arc Chuugakusei Hen.

Avec “Episode of Tsubasa”, les fans du manga de Yoichi Takahashi vont pouvoir revivre les affrontements épiques de l’équipe Nankatsu de Tsubasa Ozora face à la Otomo de Shun Nitta, la Toho de Kojiro Hyuga, la Furano de Hikaru Matsuyama ou encore la Hanawa des frères Tachibana durant le tournoi national des collèges. L’éditeur japonais Bandai Namco annonce également que certains scores et faits de jeu pendant les matchs pourront déclencher des “Dramatic Actions”. Ces fameuses cinématiques, réalisées spécialement pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions (adaptation vidéoludique au format foot arcade), peuvent retracer correctement l’histoire de l’oeuvre comme dévoiler quelques surprises inattendues.

Episode of Tsubasa, le mode histoire de Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Les matchs de l’arc Chuugakusei Hen dans Captain Tsubasa :

Nankatsu vs Azumaichi / Toho vs Matsukami

Nankatsu vs Nishigaoka / Toho vs Konishi

Nankatsu vs Hanawa / Toho vs Myoko

Nankatsu vs Hirado / Toho vs Chubu

Nankatsu vs Furano / Toho vs Meiwa-Higashi

Nankatsu vs Toho

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira dans le courant de l’année sur PS4, Nintendo Switch et PC.