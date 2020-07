Captain Tsubasa : Rise of New Champions, un trailer pour le mode en ligne

Bandai Namco dévoile le mode en ligne de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, un jeu de football orienté arcade.

Sélection d’équipes nationales, équipes scolaires ou dream teams, elles seront toutes jouables dans le mode en ligne de la nouvelle adaptation vidéoludique de Captain Tsubasa : “Comme dévoilé précédemment, les joueurs pourront créer leur propre avatar dans le mode histoire New Hero. Ils pourront ainsi créer leur avatar et le faire rejoindre leur équipe pour le mode en ligne ! En créant leur équipe de rêve et en participant aux matchs de division, les joueurs pourront s’affronter sur la scène mondiale. Plus ils gagneront, plus ils atteindront un classement élevé ! En dehors du mode Match de Division, ils pourront s’affronter en un contre un et en deux contre deux dans les traditionnels modes en ligne avec des équipes personnalisées ou celles originales.”

Form your very own dream team in #CaptainTsubasa: Rise Of New Champions!

With the DREAM TEAM EDIT mode, customise your team’s name, emblem and uniform, and play online or offline matches against rivals! More info: https://t.co/oYchf8z6xG pic.twitter.com/Ux8adwi0OF — Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) July 13, 2020

Le mode en ligne de Captain Tsubasa : Rise of New Champions s’illustre dans une nouvelle vidéo

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sera disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam) dès le 28 août prochain.