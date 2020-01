Captain Tsubasa : Rise of New Champions, un nouveau jeu de football orienté arcade

La licence Captain Tsubasa du mangaka Yoichi Takahashi va faire son retour sur les consoles de salon dans le courant de l'année avec une nouvelle adaptation vidéoludique.

L’auteur du manga l’avait laissé entendre lors d’une conférence de presse en mai dernier, un nouveau jeu Captain Tsubasa est en préparation depuis plusieurs mois et celui-ci sera plus ambitieux que Captain Tsubasa : Dream Team du studio KLab sur iOS et Android. Celui-ci sera donc un jeu de football d’arcade sur consoles et PC. En utilisant l’ombrage de celluloïd et des effets réalistes, Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera des graphismes fidèles à la série animée.

La représentation détaillée de chacun des personnages dans son style propre permettra de donner vie aux célèbres affrontements de la licence avec notamment des actions éclatantes et rapides comme la foudre ainsi que des techniques incroyables. Cette production nerveuse typée arcade au gameplay accessible offrira d’ailleurs de multiples modes de jeu pour que les fans de foot, mais également les nouveaux venus, s’amusent sur et en dehors du terrain.

Un trailer pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Hervé Hoerdt, senior vice-president Marketing, Digital & Content chez l’éditeur japonais Bandai Namco déclare : “Réussir à obtenir la licence Captain Tsubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité. Captain Tsubasa Rise of New Champions n’est pas seulement créé pour les fans du manga, mais sera apprécié par les fans de football du monde entier !”

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira sur PS4, Nintendo Switch et PC en 2020.