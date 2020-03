Captain Tsubasa : Rise of New Champions permettra de créer son avatar et vivre une histoire inédite

Après le mode histoire "Episode of Tsubasa", l'éditeur japonais Bandai Namco dévoile le mode avatar "Episode New Hero".

Après avoir créé le personnage de ses rêves grâce à l’éditeur ultra-complet de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, celui-ci aura la possibilité de rejoindre l’un des trois prestigieux collèges de l’univers de Captain Tsubasa, à savoir Furano (connu pour posséder le meilleur jeu collectif de tout le Japon grâce à l’intelligence tactique de Hikaru Matsuyama), Toho (l’une des écoles de football les plus réputées du Japon avec le puissant Kojiro Hyuga à sa tête) et Musashi (menée par le talentueux Jun Misugi). Le but sera de vaincre Tsubasa Ozora et son équipe Nankatsu avant de rejoindre une compétition dédiée aux meilleurs talents : “Après le tournoi national, alors que les joueurs sont sur le point de quitter leurs équipes scolaires, ils découvrent l’existence de la New Hero League. Elle est organisée pour sélectionner les meilleurs joueurs appelés à rejoindre la sélection nationale du Japon, puisque le tournoi international junior a été annulé.”

Captain Tsubasa : Rise of New Champions et les liens de l’amitié

En plus de vivre des histoires pleines de tension en fonction des choix réalisés par les joueurs (équipe, victoires, défaites, résultats), le jeu de foot typé arcade de Bandai Namco va miser sur l’amélioration d’un rang d’amitié entre les joueurs pour devenir plus fort : “En tissant des liens avec un personnage en particulier au-dessus d’un certain niveau, tu pourras même obtenir la compétence et le geste technique uniques de ce personnage. Forger d’étroites amitiés avec tes membres d’équipe t’aidera à mettre toutes les chances de ton côté pour vaincre tes rivaux !”

Episode New Hero, le mode avatar de Captain Tsubasa : Rise of New Champions en images

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est attendu dans le courant de l’année 2020 sur PS4, Nintendo Switch et PC.