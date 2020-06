Captain Tsubasa : Rise of New Champions, les deux modes histoire s’illustrent en vidéo

Entre séquences animées, fenêtres de dialogue et football arcade, Captain Tsubasa : Rise of New Champions va définitivement combler les fans du manga de Yoichi Takahashi.

L’éditeur japonais Bandai Namco fait un point sur les deux modes histoire de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, la nouvelle adaptation vidéoludique du manga éponyme :

Episode Tsubasa – Ce mode histoire permettra aux joueurs de revivre l’épopée culte de Tsubasa, un jeune joueur de Nankatsu qui rêve de gagner le tournoi national des collèges pour prouver à son ami Roberto Hongo qu’il peut le rejoindre au Brésil afin de devenir le meilleur football du monde

Episode New Hero – Après avoir créé leur propre avatar avec un éditeur de personnage complet, les joueurs devront rejoindre Furano de Hikaru Matsuyama, Musashi de Jun Misugi ou la Toho de Kojiro Hyuga. Du tournoi national des collèges au tournoi international junior, ce mode histoire permettra aux fans de relever de nouveaux défis, de faire évoluer leur avatar et d’affronter les meilleurs joueurs du monde pour devenir le nouveau héros

Un mode multijoueur sera également de la partie et permettra de jouer jusqu’à 4 joueurs en hors ligne ou en ligne. Développé par Tamsoft Corporation, le studio promet de dévoiler de nouvelles informations sur le multijoueur de Captain Tsubasa : Rise of New Champions et les différentes options l’accompagnant d’ici les prochaines semaines.

La nouvelle bande-annonce de Captain Tsubasa : Rise of New Champions dédiée à Episode Tsubasa et Episode New Hero

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août prochain sur PS4, Nintendo Switch et PC avec différentes éditions, dont une proposant un baby-foot haut de gamme fabriqué par René Pierre.