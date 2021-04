Captain America 4 : un nouveau film est en développement avec Anthony Mackie et sans Chris Evans

Un quatrième volet de la franchise cinématographique Captain America est en préparation chez Marvel.

Alors que la série télévisée Falcon and the Winter Soldier a pris fin sur la plateforme de streaming Disney+, le showrunner Malcolm Spellman (Empire, Truth Be Told, Hip Hop Uncovered) est déjà en train de travailler avec Dalan Musson (Iron Sky, See What I’m Saying : The Deaf Entertainers Documentary) sur un quatrième épisode de la franchise Captain America au cinéma. Aucun casting pour le projet n’est officiellement connu pour le moment, tout comme aucun réalisateur n’a été sélectionné. Jusqu’à présent, Chris Evans a joué le rôle de Captain America via le personnage de Steve Rogers, mais le prochain long-métrage devrait poursuivre l’histoire de Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, et actuel détenteur du bouclier.

‘Captain America 4’ In Development With ‘Falcon And The Winter Soldier’ EP Malcolm Spellman Writing https://t.co/CbFpp9Hkkt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 23, 2021

Falcon and the Winter Soldier aurait réalisé la plus grande audience jamais enregistrée pour le début d’une série sur Disney+. En effet, 1,7 million de foyers ont a priori regardé Falcon and the Winter Soldier pendant au moins cinq minutes au cours du premier week-end de sa diffusion, dépassant ainsi les 1,6 million de foyers qui ont regardé le week-end d’ouverture de WandaVision. Enfin, les trois films Captain America de Chris Evans (en dehors d’Avengers) ont rapporté un total de 2,2 milliards de dollars au box-office mondial depuis Captain America : The First Avenger (2011), Captain America : The Winter Soldier (2014) et Captain America : Civil War (2016).

Sam Wilson récupère le bouclier des mains de Steve Rogers