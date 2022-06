Capcom utilise Google Stadia pour une démo de Resident Evil Village directement dans le navigateur

Une démo de Resident Evil Village accessible gratuitement depuis le site de Capcom. Ceci grâce à la technologie Google Stadia.

Depuis tout récemment, vous pouvez profiter d’une démo gratuite de Resident Evil Village directement depuis le site de Capcom, sans avoir de PC gaming, de Xbox ou de PlayStation. Cette démo est similaire à celle que l’on peut trouver sur d’autres plates-formes, elle permet d’explorer certaines zones du village et du château. Pour pouvoir jouer directement dans votre navigateur, Capcom utilise Immersive Stream for Games, une version de la technologie Stadia que Google propose sous licence aux entreprises tierces.

Une démo de Resident Evil Village accessible gratuitement depuis le site de Capcom

Cette démonstration fonctionnera donc sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur web compatible, y compris donc les smartphones iOS ou Android, avec une connexion à internet suffisante – au moins 10 Mbps -. Elle fonctionne parfaitement sur Chrome sur Windows, macOS et Android. Sur iOS, vous pouvez l’essayer sur Safari. La résolution est limitée à 1080p et il n’y a pas de mode HDR.

Par ailleurs, les manettes PlayStation DualShock 4 et Xbox One sont officiellement prises en charge, mais d’autres fonctionnent très bien. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser les contrôles tactiles sur mobile ou le classique combo clavier/souris.

Ceci grâce à la technologie Google Stadia

Comme avec toutes les démo click-to-play de Stadia, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte pour jouer. À noter, vous serez déconnecté(e) après 10 minutes d’inactivité. Il n’y a pas non plus de fonction de sauvegarde. Autrement dit, vous devrez recommencer depuis le début si vous vous déconnectez. Vous pouvez cependant autant que vous voulez, sans limite de temps, contrairement à de précédentes versions.

Cette démonstration depuis le web via le site Capcom est accessible si vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie ou en Hongrie.

Capcom est le deuxième partenaire de Google pour son service Immersive Stream for Games. AT&T avait commencé à offrir à ses clients un accès gratuit à Batman : Arkham Asylum en octobre dernier et Control : Ultimate Edition le mois dernier. Capcom semble cependant un partenaire plus logique.

En février dernier, Insider rapportait que la firme de Mountain View cherchait à conclure de tels accords avec Capcom, Peloton et d’autres, pour bâtir cet aspect licence de son business de streaming de jeux vidéo. Il avait alors été suggéré que Capcom pourrait utiliser la technologie pour proposer des démonstrations de ses sujets sur son site, ce qui est précisément le cas aujourd’hui. Et cela pourrait même augurer d’une vraie fonctionnalité de streaming pour Capcom.

À noter, Resident Evil Village verra le jour sur Mac plus tard cette année et Capcom travaille dans le même temps sur une version dédiée au casque de réalité virtuelle PlayStation VR2.