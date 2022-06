Capcom Showcase : une nouvelle présentation numérique sur des jeux déjà annoncés

Pendant pas moins de 35 minutes, l’édition 2022 du Capcom Showcase se focalisera sur Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake (et son contenu VR), Resident Evil Village en VR (et son contenu additionnel), Resident Evil Re:Verse, Exoprimal, Monster Hunter Rise : Sunbreak ainsi que Pragmata avec des interventions des développeurs, des trailers et des séquences de gameplay.

Introducing the #CapcomShowcase, a new livestreamed digital event bringing you the latest #Capcom game information. Tune in on June 13, 3pm PT for around 35 minutes of news and in-depth updates on previously announced Capcom titles.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 7, 2022