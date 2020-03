Capcom s’affaiblit avec le départ de trois cadres

Shintaro Kojima, Ryota Niitsuma et Shinsuke Kodama quittent l'éditeur nippon Capcom.

En poste depuis plus de 20 ans chez Capcom, Shintaro Kojima avait dernièrement hérité de la casquette de producteur des jeux Monster Hunter Generations et Dai Gyakuten Saiban : Naruhodou Ryuunosuke no Bouken (spin-off de la licence Ace Attorney). Sans doute en quête d’un nouveau challenge, il a décidé de démissionner en décembre dernier : “J’ai quitté Capcom. Je serai toujours reconnaissant envers cette merveilleuse entreprise et ses équipes, géniales et passionnées. A compter de ce jour, je soutiendrai Capcom non pas en tant qu’employé, mais en tant que simple fan. Merci de m’avoir soutenu durant toutes ces années. Pour le moment, je vais faire une pause, en espérant travailler rapidement sur quelque chose d’intéressant.”

Reconnu pour être l’un des spécialistes du versus fighting au sein de Capcom, Ryota Niitsuma à lui aussi décidé de partir en février dernier vers de nouvelles aventures après avoir fortement contribué aux crossovers Marvel vs Capcom et Tatsunoko vs Capcom : “J’ai pu accomplir de nombreuses choses grâce à votre soutien et à votre amour. Les mots ne suffisent pas dans ce genre de situation, mais permettez-moi de vous dire à tous merci. Les jeux de combat seront toujours importants pour Capcom, et c’est grâce à vous qu’ils peuvent continuer à les développer. Votre soutien est grandement apprécié ! Merci à tous ! C’était génial de faire un bout de chemin avec vous. Bien que je ne travaille plus chez Capcom, je continuerai d’assurer mon rôle de producteur dans l’industrie. Je suis sûr que nos routes se croiseront à nouveau !”

Shinsuke Kodama se retire de Capcom

Game designer sur de nombreuses licences comme Mega Man, Lost Planet ou encore Ace Attorney, Shinsuke Kodama a officialisé en ce début de mois de mars son départ de chez Capcom. La raison ? Une envie de changement : “Je pars pour de nouveaux défis, et à partir de maintenant, je soutiendrais la série des Ace Attorney comme simple joueur ! Ce compte se consacrera maintenant en priorité à des informations sur le curry et les chats.“