Capcom annonce Dragon’s Dogma 2 pour les dix ans de la licence

Dragon's Dogma 2 est actuellement en cours de développement et utilise le moteur graphique RE Engine.

L’éditeur japonais Capcom est revenu sur la création de Dragon’s Dogma avec son game director : “Hideaki Itsuno a décrit comment les jeux de rôle classiques sur table lui avaient fait découvrir le genre fantasy. Après avoir été conquis par ces premières expériences, il s’est passionné pour les jeux d’arcade et d’action, notamment les combats de Street Fighter II. En 2000, Itsuno-san a sorti plusieurs titres pour la division arcade de Capcom et a commencé à élaborer les premiers concepts d’un jeu qui deviendrait Dragon’s Dogma. Ce rêve devra cependant attendre, car Itsuno-san fut chargé de terminer la production de Devil May Cry 2, puis de réaliser ses suites Devil May Cry 3 et Devil May Cry 4. Après avoir terminé la production des jeux DMC, Hideaki Itsuno est enfin revenu au projet qu’il avait en tête depuis si longtemps. L’approche particulière du combat magique et la possibilité de s’agripper à des ennemis gigantesques distinguaient déjà DD de ses contemporains, mais c’est le système unique de Pions présent dans le titre qui a contribué à en faire un jeu à part dans le cœur des fans. Ce système spécial est né de la volonté d’Hideaki Itsuno de faire du jeu une expérience solo, tout en permettant aux joueurs de se sentir liés les uns aux autres en partageant les compagnons gérés par L’I.A., qu’ils créaient et entraînaient. Au fil du développement, ce sont les voyages de l’équipe de production au Royaume-Uni qui ont inspiré les collines et l’identité architecturale du monde que les joueurs allaient explorer.”

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

Le clou du spectacle a été l’officialisation d’une suite après des années d’attente : “Pour finir, Hideaki Itsuno a donné aux fans un premier aperçu de ce qui attend la série avec la révélation de Dragon’s Dogma 2. L’équipe de développement, dont les vétérans de Dragon’s Dogma Daigo Ikeno et Kenichi Suzuki, travaille d’arrache-pied à la création de ce nouvel opus et est impatient de partager plus de détails à l’avenir.”

Les dix ans de Dragon’s Dogma en vidéo