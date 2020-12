Canon va désormais vendre ses capteurs d’image à des tiers

Si les ventes d'appareils photo, numériques ou non, faiblissent d'année en année, les fabricants continuent d'exister en proposant leur expertise et leurs composants à l'industrie des smartphones et autres tablettes.

Sony est un très grand nom sur le marché des appareils photo hybrides. La chose n’est plus à démontrer. Cela étant dit, si Sony fabrique effectivement ses propres appareils photo, la marque fournit aussi ses capteurs à de nombreuses autres entreprises. En vérité, quantité de smartphones vendus aujourd’hui sur le marché sont équipés de capteurs d’image Sony dans leurs différents modules caméra. Une pratique très courante, Leica et Zeiss procèdent ainsi elles aussi. Et bientôt Canon ?

Canon va vendre ses capteurs CMOS à des sociétés tierces

Étant donné les chiffres de ventes toujours plus impressionnants chaque année de smartphones, c’est un business très lucratif. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que Canon souhaite obtenir sa part du gâteau. La marque vient ainsi tout récemment d’annoncer qu’elle commencerait à vendre très bientôt ses propres capteurs CMOS aux sociétés tierces qui pourraient avoir besoin de cette technologie.

Y compris aux fabricants de smartphones ?

Selon le communiqué de Canon, “Canon fabrique des capteurs CMOS depuis 2000 pour une utilisation exclusive aux produits Canon. Fort de cette expertise et de ce succès, Canon s’engage désormais à externaliser ses ventes pour collaborer avec des industries diverses. Les capteurs CMOS Canon disposent de designs uniques qui répondront aux besoins d’applications demandeuses en imagerie.”

Le site de la marque met aussi en avant nombre de capteurs créés jusqu’à aujourd’hui, avec notamment des modèles pour des objectifs très différents. Il n’est pas surprenant que Canon décide de s’engager sur cette voie. Dans la mesure où nous prenons toujours plus de photos avec nos téléphones, le besoin d’appareil photo dédié, tout du moins pour les non-professionnels, commence à décliner. Vendre ainsi directement sa technologie à des sociétés tierces est un bon moyen de générer de nouveaux revenus. Le communiqué ne précise pas explicitement, cela dit, si Canon vise précisément le marché des smartphones. Il serait assez incompréhensible que ce ne soit pas le cas, mais sait-on jamais. Bientôt des smartphones dotés de capteurs Canon ? À suivre !