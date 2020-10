Canon travaillerait sur un objectif photo pour smartphone

Pour celles et ceux qui aiment faire de la photo avec leur mobile, rajouter une lentille sur son appareil peut être une très bonne idée pour aller plus loin. Il existe déjà de nombreuses références. Canon pourrait bientôt rejoindre le marché.

Les lentilles pour smartphones n’ont rien de très nouveau. Mais pour une raison ou une autre, les fabricants emblématiques d’appareils photo sont restés plutôt loin de ce marché si particulier. Cela étant dit, il se pourrait que l’un des grands acteurs de ce marché, Canon en l’occurrence, travaillerait actuellement sur un tel accessoire pour les amateurs de photographie via le smartphone.

Canon travaillerait sur un système de caméra tiers pour smartphone

C’est tout du moins ce qui ressort d’un brevet découvert par Design Watch. Dans le document déposé par Canon, on retrouve la description précise d’un tel accessoire. Cela étant dit, le brevet en question n’est pas tout récent, il a été déposé en 2019 mais n’a été accordé qu’en septembre de cette année. D’où le fait qu’il ne fasse parler de lui qu’aujourd’hui. Et comme à l’accoutumée avec les brevets, si intéressant puisse-t-il être, ce n’est en aucun cas le signe qu’un produit fini sera un jour commercialisé.

Un système complet, semble-t-il, indépendant des lentilles du smartphone

Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessus, cet accessoire serait particulièrement imposant. Mais qui sait, peut-être cela permettrait-il d’améliorer grandement la qualité de l’image obtenue. Et l’ensemble ne semble pas non plus tirer profit des lentilles du smartphone en elles-mêmes, ce qui suggère que le système fonctionnerait via un logiciel propre à Canon.

Ce qui est intéressant ici, c’est que Sony avait déjà tenté quelque chose d’assez similaire par le passé. IL s’agissait des Sony QX10 et QX100 lancés en 2013. Des produits certes très intéressants, intrigants même, mais qui n’ont jamais rencontré le succès et ont de fait rapidement disparu. Difficile de savoir si l’idée de Canon pourrait être plus populaire que celle de Sony mais quand on considère le fait que les caméras des smartphones offrent aujourd’hui des fonctionnalités très nombreuses et une qualité très élevée, il faudra que Canon ait beaucoup à ajouter avec un tel accessoire pour que celui-ci se révèle véritablement utile. À suivre !