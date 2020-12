Canon brevette un stabilisateur avec système d’objectif interchangeable

Ces dernières années, la photographie a beaucoup évolué, se déportant grandement sur le mobile. Les smartphones sont devenus extrêmement capables mais certains accessoires permettent d'aller plus loin.

Quiconque fait de la photographie avec son smartphone assez souvent vous le dira, si les téléphones sont aujourd’hui très avancés dans ce domaine, on leur ajoute volontiers certains accessoires pour aller plus loin. C’est notamment le cas d’un stabilisateur. Il en existe aujourd’hui énormément. Et Canon réfléchit à un système novateur.

Un brevet de Canon décrit un stabilisateur

Il existe aujourd’hui nombre de stabilisateurs sur le marché et dans la plupart des cas, ceux-ci sont vendus séparément de l’appareil photo/caméra/smartphone. Cela signifie qu’il faut que vous ayez déjà l’appareil pour pouvoir en profiter. Cela étant dit, DJI a tenté l’opération avec une solution tout-en-un, l’Osmo Pocket, et il semblerait aujourd’hui que Canon veuille faire de même.

Dans un rapport de Canon News, on apprend l’existence d’un brevet déposé par Canon décrivant justement un stabilisateur avec appareil photo intégré. Mais Canon ne chercherait pas à copier l’Osmo Pocket. Le spécialiste de la photo voudrait aller plus loin encore en introduisant un système d’objectifs interchangeables.

avec un système intégré d’objectifs interchangeables

Cela signifie que le stabilisateur pourrait être en mesure de supporter différents objectifs – téléobjectif, grand-angle, macro, etc -. Cependant, étant donné que ces objectifs ont des poids très différents, on se demande comment Canon compte gérer la situation, le poids de l’appareil influant grandement sur la stabilité globale.

Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet, nul ne sait si Canon parviendra, ni s’il en a envie d’ailleurs, à faire de système une réalité. Et combien pourrait coûter un tel appareil ? Les objectifs seraient-ils vendus à l’unité ? Les objectifs Canon pourraient-ils être montés dessus ? Impossible de le savoir à ce stade mais cela pourrait être très intéressant pour les photographes déjà équipés en matériel Canon. Il faudra en tous les cas attendre de savoir si la marque parvient à obtenir un produit fini digne de ce nom. À suivre !