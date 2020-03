CannesS XR inaugure un nouveau lieu pour sa seconde édition

Cannes XR est un événement de 6 jours entièrement consacré aux expériences immersives et aux technologies de la réalité virtuelle et augmentée.

Festival de Cannes et Positron annoncent leur partenariat pour l’édition 2020 de Cannes XR. La programmation, entièrement consacrée aux technologies et aux divertissements immersifs, se déroulera au cœur de Cannes: le Palm Beach sur 1600 m². Ce tout nouveau lieu s’ajoute aux 700m² déjà consacrés à Cannes XR au sein du Palais des Festivals.

L’appel officiel à candidatures pour le «Positron Visionary Award de la meilleure œuvre cinématique XR»est lancé. Un prix spécial sera décerné par un jury de professionnels et les finalistes diffuseront leurs œuvres au Positron XR Cinema(espace dédié au PalmBeach) dans des fauteuils Voyager VR de Positron. Le Positron Visionary Award, est co-présenté par Brogent Technologies Inc., un leader dans le domaine de la technologie de simulation.

Du 12 au 17 Mai, Cannes XR est le lieu où se réunissent les professionnels de l’industrie cinématographique et immersive, parmi lesquels des réalisateurs Hollywoodiens, des dirigeants de studios, des artistes XR, des producteurs indépendants, des entreprises technologiques leaders du marché et des distributeurs digitaux,pour imaginer et façonner l’avenir du cinéma.

“À Cannes XR, nous sommes persuadés que le lien entre l’industrie cinématographique et l’industrie XR est essentiel”, a déclaré Jérôme Paillard, Directeur Délégué du Marché du Film. “Cette année, Cannes continue d’être pionnier dans le domaine du cinéma XR en offrant aux créateurs l’occasion de présenter leur travail à un public international. Nous sommes ravis de faire équipe avec Positron pour poursuivre notre mission de célébrer la créativité et le génie des meilleurs artistes et développeurs du monde”.

Les réalisateurs, artistes et créateurs peuvent soumettre leurs œuvres en réalité virtuelle pour le Positron Visionary Award sur la plateforme: https://kldo.fund/positron, où tous les critères de sélection sont disponibles. Les candidatures doivent être soumises avant minuit PST le 20 mars 2020. Il n’y a pas de frais d’inscription. Les candidatures retenues seront annoncées le 31 mars 2020.

Les finalistes seront sélectionnés par un comité de sélection et présentés à un jury de professionnels. Les oeuvres des finalistes seront projetées pendant le Festival de Cannes au Positron XR Cinema au Palm Beach,sur les fauteuils Voyager®VRde Positron (siège simulateur de mouvements spécialement conçu pour la VR cinématique). Tous les finalistes pourront concourir à un partenariat de distribution avec Positron. Le gagnant du Positron Visionary Award se verra remettre un pack Voyager VR (d’une valeur de 60 000 $), livré à son studio ou à son bureau.